Az EU ukrajnai delegációjának irodája, a British Council helyi központja, számos társasház és más civil épület mellet az OTP Bank ukrajnai központi irodáját és két kijevi fiókját is eltalálta a csütörtök hajnali orosz légitámadás.

A magyar tulajdonú bankhálózat ukrajnai ágának Facebook-oldala egy csütörtök délelőtti bejegyzésben közölte, hogy az érintett három fiókjuk nem nyitott ki, de dolgoznak a helyreállításukon. Az ukrajnai OTP a posztot azzal zárta, hogy „Slava Ukraini”, magyarul „Dicsőség Ukrajnának”.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője és David Lammy brit külügyminiszter is behívatta a brüsszeli, illetve a londoni orosz nagykövetet az országuk érdekeltségeit ért támadás miatt.

Bár Szijjártó Péter a nap folyamán az ukrán és a lengyel külügyminiszterrel is vitába szállt az X-en,

sem az OTP Bank ukrajnai leányvállalatát ért károkra, sem konkrétan a Kijev elleni orosz légitámadásra nem reagált estig.