Az adószámát kockáztatja sok cég a NAV szerint

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőben számviteli beszámolóját – adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) péntek reggel kiadott közleményében. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy a beszámoló benyújtásának elmulasztása súlyos szankciókat vonhat maga után: a 200 ezer forintos mulasztási bírság mellett az adószámokat is törölhetik.

A gazdálkodók minden évben kötelesek beszámolót készíteni, és ezt közzétenni, ami a vállalkozások vagyoni és pénzügyi helyzetének átláthatóságát biztosítja nemcsak a hatóságok, hanem az üzleti partnerek számára is – közölték. A NAV szerint ennek mintegy hétezren a NAV felszólítása ellenére sem tettek eleget. A második felszólítással a mulasztás miatt a cégekre már 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV, de még mindig újabb harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására. A második körös felszólítások kiküldése már folyamatban van – írták. Ha a második felhívásban biztosított harminc nap is eredménytelenül telik el, jön a legsúlyosabb szankció:

a NAV hivatalból törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi megszűntnek nyilvánítását.

Az adószámtörlés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég nem végezhet gazdasági tevékenységet, tehát nem állíthat ki nyugtát, illetve számlát, vagy például áfát sem igényelhet vissza. Ezt az érintettek csak úgy kerülhetik el, ha teljesítik közzétételi kötelezettségüket.