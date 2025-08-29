navnemzeti adó- és vámhivataladószámtörlés
Gazdaság

Az adószámát kockáztatja sok cég a NAV szerint

Horváth Júlia / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 08. 29. 06:48
Horváth Júlia / 24.hu

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőben számviteli beszámolóját – adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) péntek reggel kiadott közleményében. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy a beszámoló benyújtásának elmulasztása súlyos szankciókat vonhat maga után: a 200 ezer forintos mulasztási bírság mellett az adószámokat is törölhetik.

A gazdálkodók minden évben kötelesek beszámolót készíteni, és ezt közzétenni, ami a vállalkozások vagyoni és pénzügyi helyzetének átláthatóságát biztosítja nemcsak a hatóságok, hanem az üzleti partnerek számára is – közölték. A NAV szerint ennek mintegy hétezren a NAV felszólítása ellenére sem tettek eleget. A második felszólítással a mulasztás miatt a cégekre már 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV, de még mindig újabb harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására. A második körös felszólítások kiküldése már folyamatban van – írták.  Ha a második felhívásban biztosított harminc nap is eredménytelenül telik el, jön a legsúlyosabb szankció:

a NAV hivatalból törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi megszűntnek nyilvánítását.

Az adószámtörlés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég nem végezhet gazdasági tevékenységet, tehát nem állíthat ki nyugtát, illetve számlát, vagy például áfát sem igényelhet vissza. Ezt az érintettek csak úgy kerülhetik el, ha teljesítik közzétételi kötelezettségüket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rózsa András: Szeretném kicsit kongatni a vészharangokat
Szijjártó Péter válasza az ukránoknak: „Ez nem a mi háborúnk, nem vagyunk felelősek érte, ne provokáljatok”
Zelenszkij magyarul is reagált, felháborítónak nevezte Robert „Magyar" Brovdi kitiltását az országból
Meghalt egy idős nő a balatonkenesei strandon
Veszélyes időszak vár a Tiszára, Orbán imidzsét viszont a valóság törheti ketté – interjú Ruff Bálinttal és Vida Kamillával
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik