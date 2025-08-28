Kucsera Gábor a drogellenes DPK-ról: Ha meg tudok menteni akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte

Jó egy hónappal a tusványosi Orbán-beszéd után megalakult végül a drogellenes Digitális Polgári Kör is, méghozzá a drogelleni kormánybiztos, Horváth László vezetésével. Az alapítók sorában ott van mások mellett, Haller József, a Drogkutató Intézet igazgatója, Dr. Hal Melinda klinikai szakpszichológus, Muri Enikő énekesnő, Patkó Béla, az Első emelet frontembere, és Kucsera Gábor korábbi kétszeres világbajnok magyar kajakozó.

Utóbbi nevén a fél magyar sajtó fennakadt, mert Kucsera sportolói karrierjét éppen az törte ketté, hogy 2015-ben kokainnal bukott meg egy drogteszten, ami után ő maga is elismerte, hogy kábítószerezett. Az elmúlt években a showbizniszbe belekóstoló egykori kajakost a Bors kérdezte most röviden, Kucsera leginkább azokra a hangokra reagált, amelyek kritizálják, hogy helyet kapott a drogellenes DPK-ban.

„A pályafutásomat sajnos ketté törte a rossz döntés. Igen kemény felismerés volt, hogy az, amire feltettem az egész életemet, nincs többé. Természetesen az ezzel járó megbélyegzés is eléggé rosszul érintett, de azzal meg tudtam birkózni. Azt gondolom, hogy a sport tanított meg arra, hogy vállaljam a felelősséget és én vállaltam is. Őszintén beleálltam, elismertem és le is tudtam az egész történetet még akkor. Persze akkor is kaptam támadásokat, de én a pozitív hozadékát néztem már akkor is” – idézi a lap az egykori sportolót, aki érzékeli, hogy sokan viccet csinálnak a drogellenes DPK-hoz való csatlakozásából, de szerinte itt egy globális problémáról van szó, ami a pártpolitikán felül áll.

Teljesen mindegy, hogy Tisza, vagy Fidesz. A drog elleni harc nem jobb vagy baloldal kérdése. A kábítószer jelen van a fiatalok körében (…) értem, hogy itt most megy ez a gyűlöletcunami, amit egymás között gerjesztenek az emberek, de azt is gondolom, hogy ez így nem jó út és nem jó irány

– mondta el ezzel kapcsolatba, míg saját preventív szerepvállalásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, szerinte hiteles tud lenni ebben a történetben, hiszen átment mindezen, nem könyvekből olvasta.

Ha azzal, hogy a polgári kör tagjaként kiállok, meg tudok menteni, akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte

– jelentette ki végül.