- „Megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány” – a nyaraló Orbánról posztolt képeket Magyar Péter
- Menczer Tamás Orbán hajózására: Drága Kicsi, te meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t, addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat
- Orbán Viktor összefutott a horvát elnökkel a nyaralásán
- Mit tudni Ungár Annáék magánrepülőjéről, ami épp akkor ment az Adriára, mint Orbánék?
- Toroczkai hangfelvételből közölt részletet, a feljelentett volt fideszes képviselőnek fogalma sincs, miről szólhat
- Lavrov: Egyelőre nincs tervben a Putyin-Zelenszkij-találkozó
- Orbán: Árrésstop meghosszabbítva
- Szijjártó: Legalább öt napra leáll az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába
- Nagyon dühös vagyok – válaszolta Trump kézírással Orbán levelére
- Mekkorát nyerne Orbán egy budapesti békecsúccsal?
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.22.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!