A nap legfontosabb hírei – 2025.08.22.

2025. 08. 22. 21:30

Orbánék „győzelmi tervet” írnak a horvátországi vitorláson
Sorra hozzák fel a kincseket Egyiptom elsüllyedt városából
„Orbán Viktor minden ilyen intézkedése után rúgnak belénk egy jó nagyot. Itt ez így megy, ez Kárpátalja, mi pedig magyarok vagyunk”
Agyba-főbe verték egymást az utasok a csirkeszárnyak miatt egy luxushajón
Mit tudni Ungár Annáék magánrepülőjéről, ami épp akkor ment az Adriára, mint Orbánék?
