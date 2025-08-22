Toroczkai hangfelvételből közölt részletet, a feljelentett volt fideszes képviselőnek fogalma sincs, miről szólhat

Nem tudok róla, hogy érintett lennék. Ha így lenne, már rég meggyanúsítottak volna a Schadl-Völner-ügyben

– írta Bohács Zsolt, volt fideszes képviselő, a Telex kérdésére, hogy ő szerepel-e azon a hangfelvételen, amelyről Toroczkai László beszélt csütörtök este az ATV-ben. Toroczkai világbotrányt ígért, és azt, hogy kiderül, a végrehajtói maffia mögött egy miniszter állhatott.

Bohács nevét Toroczkai többször is említette az adásban. Ő korábban ötszörös kenu világbajnok volt, 2010-2014 között pedig a Fidesz színeiben országgyűlési képviselő. Toroczkai azt mondta, állítását hangfelvétellel tudja igazolni, Bohács ellen pedig feljelentést tett. Azt ugyanakkor nem konkretizálta, hogy milyen ügyben. Az érintettségéről annyit mondott, hogy „ugyanúgy adták-vették 20 millió forintokért a végrehajtói helyeket”.

Bohács a Telexnek arról beszélt, hogy 2010 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt, de soha nem volt olyan döntéshozó pozícióban, amely a végrehajtói kinevezéseket érintette volna. Azt mondta, még csak tanúként se hallgatták meg a hatóságok a Schadl-Völner-ügyben. Völner Pállal csak képviselőként találkozott, és a 2014-es visszavonulása óta nem is beszélt az Igazságügyi Minisztérium korábbi államtitkárával.

Fogalmam sincs, hogy miről szólhat a felvétel

– mondta Bohács a lapnak, és hozzátette: 2014 óta semmilyen politikai szerepe tisztsége nincs, a szegedi ügyvédi irodájában dolgozik. Jelenleg külföldön van, és nem kapott értesítést arról, hogy a Mi Hazánk feljelentette volna.

Toroczkai viszont újabb posztot rakott ki az X-re, ahol azt írta:

Több órányi, titokban rögzített hanganyag került a birtokunkba, és végrehajtók is hajlandóak tanúvallomásokat tenni.

Kirakott egy részletet is a felvételről, amin egy eltorzított hang arról beszél, hogy Bohács tőle is „kért 20-at, amiből egyet, kettőt vagy jó esetben ötöt a Völner”.