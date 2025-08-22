Orbán Viktor összefutott a horvát elnökkel a nyaralásán

Orbán Viktor nyaral, szokása szerint Horvátországban. A nyaralásról korábban saját maga beszélt, arról viszont, hogy pontosan hol, Magyar Péter tett ki képeket. A miniszterelnök Brac szigetén egy hajón lett lefotózva, ahova elkísérte politikai igazgatója, Orbán Balázs is, aki szerint a győzelmi tervet készítik el a hajón.

A horvát Index pedig arról ír, hogy a nyaraláson összefutott Zoran Milanovic horvát elnökkel is.

A találkozó nem volt hivatalos, de az elnöki hivatal válaszolt egy sajtómegkeresésre. Azt mondták:

Az elnök feladata, bár nem rendelkezik végrehajtó hatalommal az, hogy más országok legfelsőbb tisztviselőivel tárgyaljon.

Azt is hozzátették, hogy

Horvátország és Magyarország szomszédos és baráti országok, hosszú történelem is összeköti őket, és a két ország közötti politikai kapcsolatokat folyamatosan fenntartják és fejlesztik néhány nyitott kérdés ellenére. Milanović és Orbán a találkozó során véleményt és álláspontot cseréltek az aktuális globális kérdésekről.

Orbánt 2022-ben már lefotózták, amint a Paklinski-szigeteken találkozik a szociáldemokrata Milanoviccsal, akivel kifejezetten jó a kapcsolata.