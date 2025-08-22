szergej lavrovvlagyimir putyinháborútalálkozó
Lavrov: Egyelőre nincs tervben a Putyin-Zelenszkij-találkozó

2025. 08. 22. 17:27
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megszólalt az amerikai NBC televíziónak, ahol azt mondta, egyelőre nincs tervben a Putyin-Zelenszkij-találkozó. Lavrov szerint Vlagyimir Putyin kész találkozni az ukrán elnökkel, ha a találkozó napirendje elkészül, de a feltételek ehhez még nem állnak fenn.

A Fehér Ház korábban arról kommunikált, hogy már szervezik a találkozót.

Lavrov szerint az amerikai elnök Alaszka után több olyan pontot is felvetett, amelyekben egyetértenek, és vannak, amikben rugalmasságot tudnak mutatni. De szerinte egy csúcstalálkozót elő kell készíteni, hogy maga a találkozó már ne rontsa a helyzetet.

