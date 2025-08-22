Szijjártó: Legalább öt napra leáll az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába

Reggeli megszólalása után hosszabban is értékelte a Barátság-kőolajvezetéket ért újabb ukrán támadást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer, aki ezúttal azt hangsúlyozta, hogy ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának.

A Barátság-kőolajvezeték kulcsszerepet játszik hazánk energiaellátásában, nélküle fizikailag megoldhatatlan az ország ellátása kőolajjal

– nyomatékosított a külügyminiszter.

„A mostani támadás miatt – az előzetes kárfelmérések alapján – legalább öt napra le fog állni az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába” – jelentette ki Szijjártó, hangsúlyozva, hogy energiaellátásunk veszélyeztetése és az ebből fakadó károkozás elfogadhatatlan. A miniszter ezt követően a brüsszeli vezetésnek szólt oda ismét, felidézve, hogy januárban az Európai Bizottság írásban vállalta, hogy fellép az EU-tagállamok energiaellátásáért felelős vezetékekkel szembeni támadások ellen. „Az Európai Bizottság azonban mindhárom támadás után hallgatott, nem lépett fel az érdekünkben” – sérelmezi Szijjártó, aki a történtek miatt Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel levélben fordult Kaja Kallas uniós külügyi főképviselőhöz és Dan Jörgensenhez, az EU energiaügyi biztosához.

Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy – ígéretének megfelelően – tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket. Jó lenne, ha Brüsszelben végre megértenék, hogy ők az Európai Bizottság és nem az Ukrajnai Bizottság!

– zárta bejegyzését a külügyminiszter.