Mit tudni Ungár Annáék magánrepülőjéről, ami épp akkor ment az Adriára, mint Orbánék?

Magyar Péter újabb, pontosított információja szerint Orbán Viktor és csapata mégsem honvédségi, hanem egy NER-es magánrepülővel utazott csütörtökön Horvátországba. A Tisza Párt elnökének bejegyzése szerint a gép, amely a Budaörsi Repülőtérről szállt fel, Ungár Anna – Schmidt Mária lánya – cégének tulajdona.

Az információ annyiban biztosan helytálló, hogy amint a 24.hu megbizonyosodott róla, a Schmidt-Ungár cégbirodalomhoz tartozó Harsánylejtő Ingatlanforgalmazó és -kezelő Kft. tulajdonában van egy svájci gyártmányú Pilatus PC-12-es repülőgép, amely augusztus 21-én valóban Brac szigetére repült Budaörsről.

A nyilvános repülési adatok szerint a PC-12 csütörtökön kora délután ért a horvát sziget repterére. Az egymotoros turboprop-gépről a repülésben járatos forrásunk azt mondta, viszonylag olcsó üzemeltetni, „de a zivatarfelhőket tanácsos vele elkerülni”. Egy új gép ára felszereltségtől függően 2–3 milliárd forint között mozog.

Az OK-BIF lajstromjelű gépet Csehországban jegyezték be, a közvetlen tulajdonosa a Harsánylejtő Kft., amelynek Ungár Anna az ügyvezető igazgatója. A kft. a családi cég, a BIF Nyrt. 100 százalékos tulajdonban lévő leányvállalata.

A Tisza Párt elnöke délután olyan fotókat osztott meg a közösségi oldalán, amelyeken Orbán egy vitorlás jacht fedélzetén látható, és azt is hozzátette, hogy a horvátországi nyaralásra a miniszterelnök magával vitte a közösségi médiás oldalait kezelő Kaminsky Fannit és a politikai igazgatóját, Orbán Balázst is. Utóbbi később elismerte, hogy a társaság együtt van Bracon, és úgy fogalmazott, hogy „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv” megírásán dolgoznak. A miniszterelnök egyébként a horvát elnökkel is találkozott.

Mint ismert, Orbán Viktor két évvel ezelőtt Ungár Anna tengerparti villájában, a horvátországi Opatijában vakációzott.

„A magyar politika egyik elég részletesen kitárgyalt mozzanata, hogy édesanyám, Schmidt Mária és a miniszterelnök szoros viszonyt ápolnak egymással, a miniszterelnök ennek keretében például édesanyám budapesti házában is viszonylag gyakran megfordul” – írta akkor Ungár Péter, az LMP társelnöke.

Az ellenzéki politikust most is kerestük, de azt mondta, nem tud arról, hogy Orbánék használták volna „a nővére és édesanyja repülőjét”.

Amennyiben a kormány reagál az Orbán Viktor utazásának körülményeit és költségeit firtató kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.

A miniszterelnök egyébként különösen kedvelheti a környéket, hiszen 2022-ben is Brac szigetén nyaralt: akkor egy étterem személyzetével is fotózkodott. Megfordult ott egy évvel korábban is, és akkor beszámoltunk róla, hogy a kisbusza is ott volt Brac szigetén, ahol leszállt egy Rómába tartó honvédségi repülő, mellyel a kormányfő a katolikus törvényhozók éves találkozójára utazhatott, vagyis erősen összekeverdett a magán és a hivatalos program.

Az idén nyáron viszont – miután ismét téma lett a NER milliárdosainak magánrepülőzése, „luxizása” – az év elején még Indiában pihenő Orbán Viktort kétszer is fapados repülőjáratokon fotózták le: egyszer Brüsszel, egyszer Bilbao felé tartott a feleségével.