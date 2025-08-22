Menczer Tamás Orbán hajózására: Drága Kicsi, te meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t, addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat

Drága Kicsi! Mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy te meló helyett ezen a nyáron leforgatod a Cool túra 2-t, vagyis egész nyáron szórakozol.

Lássuk, mi minden volt itt már eddig is. Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás. Tánc, móka, kacagás. Külön kedvencem volt, amikor a Lincoln kabrióval fuvaroztad Ilikét, szépek voltatok, mint Barbie és Ken. (Mondjuk, az övcsatnál jobb…) Készítettél még pillecukrot, igaz akkor is remegett a kezed, pedig a pillecukor nem olyan ijesztő. És még arra is szakítottál időt, hogy megismerkedj a napraforgókkal. (Pedig a napraforgót ismerned kellett volna, Peti, hát már óvodában is az volt a jeled.) Na, míg te az elmúlt hónapokat végignyaraltad és szórakoztad, nevetséges kamugyűlésekkel álcázva a romantikus kirándulásaidat (Ilikével), addig a miniszterelnök végigrobotolta a nyarat.

– írta Menczer Tamás a Facebookon arra reagálva, hogy Magyar Péter képeket rakott ki Orbán Viktorról egy vitorláson, azzal, hogy

Háborús veszélyhelyzetben honvédségi géppel érkezve megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány

Menczer azt is felsorolta, mi mindent csinált Orbán a nyáron: