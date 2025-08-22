Háborús veszélyhelyzetben honvédségi géppel érkezve megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány

– írta pénteki Facebook-posztjában Magyar Péter, és meg is osztott néhány fotót Orbán Viktorról. A képek forrását nem árulta el a Tisza Párt elnöke, de azokon kétségtelenül a miniszterelnök szerepel. Megkerestük a Tisza Pártot, kérdésünkre elmondták, hogy a fotók a horvátországi Brac szigetén, Milna város kikötőjében készültek.

A képek alapján valószínűsíthető, hogy Orbánék ezt a 12 fő befogadására alkalmas, 5+1 kabinos jachtot bérelték ki, mely akciósan most 1,3 millió forintnak megfelelő euróért bérelhető egy hétre.

Az utazás körülményei mindazonáltal még nem világosak. Magyar a posztjában azt írja, Orbán honvédségi géppel ment vakációzni. A nyilvános repüléskövető oldalak adatai alapján nem találtunk a honvédség repülőflottájából olyat, amely a napokban Horvátországba repült volna. A két kisebb Falcon augusztus 20. előtt Amerikában és Ázsiában járt, az elmúlt napokban viszont a jelek szerint – egy baltikumi út kivételével – nem használták őket hosszabb utazásra. A Tisza Párt ezzel kapcsolatban nem szolgált részletekkel kérdésünkre.

Magyar azt is írta, hogy a miniszterelnök magával vitte a közösségi médiás oldalait kezelő Kaminsky Fannit és a politikai igazgatóját, Orbán Balázst is (utóbbi nem látszik. Ez alapján nem tűnik családi nyaralásnak a kiruccanás – miközben a jachtozás csakugyan nem a munkára utal.

Háborús veszélyhelyzet és kormányzás a la Orbán. Ugyan tegnap magyarokat rakétáztak Munkácson, de a leköszönő magyar miniszterelnök ma már jachtozik

– fűzte hozzá a bejegyzéshez még Magyar Péter, emlékeztetve arra is, hogy az év elején Orbán és a családja Indiába utazott el egy kéthetes vakációra.

Kerestük a kormányt azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor valóban honvédségi géppel utazott-e nyaralni, és ki finanszírozta az utat.

Orbán egyébként különösen kedvelheti ezt a dalmát környéket, hiszen 2022-ben is itt nyaralt: akkor egy étterem személyzetével is lefotózkodott egy különösen színes ingeben. De megfordult ott egy évvel korábban is, és akkor beszámoltunk róla, hogy a kisbusza is ott volt Brac szigetén, ahol leszállt egy Rómába tartó honvédségi repülő, mellyel a kormányfő a katolikus törvényhozók éves találkozójára utazhatott, vagyis erősen összekeverdett a magán és a hivatalos program.

Orbán Viktor az augusztus eleji MCC Feszten azt már elárulta, hogy augusztus második felében Horvátországba megy nyaralni, azóta viszont a spanyolországi Bilbaóba tartó fapados repülőjáraton is lefotózták a feleségével.