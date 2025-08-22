Orbán: Árrésstop meghosszabbítva

Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel

– írta meg a Portfolio.hu Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak pénteken küldött üzenete alapján.

A lap szerint a részletek egyelőre nem ismertek, nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nem csak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.

A 24.hu júliusban írt az árrésstop hatásairól. Akkor a KSH statisztikája alapján arról volt szó, hogy rövid távon nem tűnik egyértelműnek, hogy a vásárlók nyertek az élelmiszer-árrésstop bevezetésével, mert bár az intézkedéssel sikerült az élelmiszer-inflációt mérsékelni, mégis akadnak termékek, amelyek ára nem is kicsit magasabb most, mint tavaly volt.