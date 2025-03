Elutasították Magyar Györgyék panaszát a recski sárlavina nyomozásának megszüntetése ügyében, mert a lakók “testi épsége vagy egészsége nem volt közvetlen veszélyben”

Az Egri Járási Ügyészség elutasította Magyar Györgyék panaszát a recski sárlavina nyomozásának megszüntetése ügyében – értesült a 24.hu.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Heves Vármegyei Rendőrség bűncselekmény hiányában lezárta a 2023-as recski sárlavina ügyében, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával indított nyomozást. Korábban Tordai Bence, független országgyűlési képviselő panaszát is elutasították.

Az ügyészég úgy fogalmaz Magyar Györgyék beadványával kapcsolatban: a „nyomozás iratait, valamint az ügy érdemében hozott eljárást megszüntető határozatot megvizsgálva megállapítottam, hogy a panasz nem alapos.” Az indoklás szerint ugyanis a „Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eljárás során beszerzett és keletkezett nagy mennyiségű bizonyítékok – így a szemlékről készült jegyzőkönyvek, fényképmellékletek, videofelvételek, bányászati és ingatlanforgalmi szakértői vélemények, tanúvallomások, engedélyezési iratanyagok, valamint jelentések – helytálló értékelése és a felmerült bűncselekmények törvényi tényállási elemei megvalósulásának gondos vizsgálata alapján törvényesen és megalapozottan szüntette meg bűncselekmény hiányában az eljárást a következőkre figyelemmel. A sárfolyammal érintett Hunyadi utca lakói közül egyikük sem tett olyan kijelentést, hogy életük vagy testi épségük védelme miatt menekülniük kellett, vagy másokat – így fogyatékos vagy kiskorú személyeket – kellett kimenekíteniük. Sem tanúvallomás, sem egyéb adat nem támasztja alá azt, hogy bármelyik ingatlanban is 80-90 cm magasan állt a sár.”

Mindezek alapján tényként rögzíthető, hogy az ún. villámárvíz következtében az azzal érintett ingatlanok, valamint a Hunyadi utca lakóinak élete, testi épsége vagy egészsége nem volt közvetlen veszélyben. Arra vonatkozóan sem merült fel adat, hogy a bányában dolgozó személyek veszélybe kerültek volna, és a bányászati szakvélemény sem tesz olyan megállapítást, hogy a sár – a Hunyadi út felé lezúduló sárfolyamhoz hasonló mennyiségben – más irányba, akár a bánya egyéb területei felé folyt volna.

Emellett arról is ír a határozat, hogy nem zárják ki a nyomozásból a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot.

Ezzel kapcsolatban Magyar György arról tájékoztatta a 24.hu-t: panaszuk elutasítása után pótmagánvádat adnak be, amelyben a bánya üzem felelős műszaki vezetőjének, Ruszkai Istvánnak, illetve helyettesének, Mihalecz Józsefnek a felelősségét fogják firtatni. Az ügyvéd szerint a panaszukat elutasító friss határozat tele van ellentmondással, mert „miközben megállapítják a bányavállalkozás szabályszegéseit és felelősségét, túl is lépnek rajta, és nincs büntetőkövetkezménye ennek.”

2023 júniusában villámárvíz zúdult Recskre, a falu feletti bányában felállított támfalból pedig iszap ömlött a Hunyadi sorra, ahonnan emiatt több mint húsz ingatlanból költöztették ki a lakókat, akik hónapok óta féltek attól, hogy baleset történhet, mondván, túl közel építették a bányát a faluhoz. A kéttucatnyi ház több mint felét érte el a sár, mások ugyan nem kaptak közvetlenül belőle, mégis menniük kellett, mert a katasztrófavédelem szerint veszélyben voltak a fideszes Kósa Lajos barátjához, Fiák István cégéhez (Andezit-Bau Zrt.) köthető bánya miatt, a vészhelyzetre hivatkozva pedig a rendőrség egy időre lezárta az elöntött utcát.

A cég felelősségét és többszörös mulasztásait, illetve jogsértéseit a sárlavina után nem sokkal egy állami vizsgálat is kimondta, büntetést is kiszabtak rá. Felrótták neki, hogy a bányatelken korábban azonnal és lényegében egyszerre letakarították a teljes növényzetet – látványos tájsebet okozva –, ami azért is lett súlyos fejlemény, mert, ha nem vágtak volna ki mindent, akkor a növénytakaró jobban megfogja a hirtelen lezúduló nagy csapadékmennyiséget.

Korábban az ügynek tágabb összefüggéseit is körbejártuk. Megírtuk, hogy a sárlavina előtt is ismert volt a villámárvízveszély a NER-közeli bányánál, a hatóságok mégsem vették komolyan a helyzetet. Orbán Viktor előbb 500 milliós kártalanítást helyezett kilátásba a helyzet rendezése érdekében, amit azonban később visszavontak, szükségtelennek tartva a családok kompenzációját.