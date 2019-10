A K-vitamin az orvostudomány fikciója – állította a gyermeke megölésével vádolt oltásellenes apa

A kisfiú a K-vitamin hiánya miatti agyvérzésbe halt bele nyolchetesen. Folytatódott a megrázó büntetőeljárás.

A Budapest Környéki Törvényszéken csütörtökön folytatódott az oltásellenesként elhíresült diósdi házaspár büntetőpere. L. Csaba és Ada azért áll a bíróság előtt, mert a vádhatóság szerint szándékosan elmulasztották beadni gyermeküknek a kötelezően előírt K-vitamint.

A K-vitamin a csecsemőkori vérzékenység ellenszere. A több mint egy éven át tartó, megrázó fordulatokkal teli eljárásban bizonyítást nyert, hogy a gyermek halálát a K-vitamin hiánya okozta.

A vádirat szerint az oltásellenes szülők nem hívtak orvost akkor sem, mikor már sugárban hányt a kisbabájuk, később pedig többféle módon próbálták akadályozni az ellátását. Ezek a tények az eljárás során bizonyítást nyertek, azonban a szakértői vizsgálat azt is megállapította, hogy ha a rosszullét első jeleinél orvoshoz vitték volna a kicsit, az életét már akkor sem lehetett volna megmenteni.

Az egészségügyi előírások szerint a K-vitamin kötelező adagolása (profilaxisa) anyatejes újszülötteknél a következő:

a születéskor kell beadni az első adagot,

egy héten belül a másodikat,

négyhetesen pedig a harmadikat.

A kisfiú agyvérzésben halt meg nyolchetesen úgy, hogy az ügyészség szerint egyáltalán nem kapott K-vitamint.

„Sósav van benne, és a szájába rakjuk a gyereknek”

L. Endre 2012 novemberében otthonszüléssel jött a világra A Te Szülésed Kft. segítségével, amelynek ügyvezetője akkor Márki-Zay-Péter volt, vezető szülésznője pedig a felesége, Márki-Zayné Vincze Felícia. Az édesanya a várandósság idején terhesgondozásra nem járta vádirat szerint.

A 2019. januári tárgyaláson tanúként hallgatták meg a szülésznőt és munkatársait, valamint a család gyermekorvosát, Mile Gabriellát. A bíró akkor a tanúk felelősségét is firtatta, arra hivatkozva, hogy a kormányrendelet és a szakmai irányelvek alapján a születést követően a K-vitamint be kellett volna adniuk.

A szülésznő azzal érvelt, hogy a szabályozás hiányosságai miatt erre nem volt lehetősége, ám szóban és írásban is felhívta a szülők figyelmét a gyógyszer beadásának fontosságára.

„Néhány csepp folyadékot kellett volna a baba szájába helyezni” – megszólalt a gyilkossággal vádolt anya ügyvédje Várdai Viktória Jáde az év egyik legmegrázóbb perében a másodrendű vádlott, L. Ada Rózsa védője. A házaspárt csecsemőkorú gyermekük megölésével vádolják, akár tíz év fegyház is várhat rájuk.

Ugyanakkor Márki-Zayné a tárgyaláson kijelentette, hogy a Konakion, illetve „a K-vitamin profilaxis nem is igazolt tudományosan, és lehet, hogy több a kára, mint a haszna”, később pedig a lapunknak adott interjúban többek közt azt hangsúlyozta, hogy „sósav van benne, és a szájába adjuk a gyereknek.”

A család gyermekorvosát, Mile Gabriellát 2016-ban foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért két év börtönre ítélték, egy évre felfüggesztve. Abban a korábbi ügyben 2016-ban egy agárdi kisfiút halálra éheztettek a szülei, mert azt hitték, hogy a „prána-táplálkozás” fogja életben tartani. A januári tárgyalás idején közokirat-hamisítás miatt folyt a doktornő ellen eljárás a bíró szerint, mivel kiállított igazolást egy kötelező, ám be nem adott BCG-oltásról.

Az elsőrendű vádlott azt vallotta, hogy Mile Gabriellát is Márki-Zayné ajánlotta nekik azzal, hogy a doktornő alternatív gyógymódokat is ismer. Korábbi kérdésünkre Márki-Zayné ezt tagadta, ahogy azt is, hogy köze lenne bármiféle alternatív gyógyászathoz, sőt azt állította, nem is ismeri Mile Gabriellát. A csütörtöki tárgyaláson azonban újra szóba került ez a kérdés, és a bíró felolvasta azt a levelet, amelyben az apa Márki-Zayné ajánlására hivatkozva jelentkezik be Mile Gabriellához. Mint elhangzott, Márki-Zayné adta meg Mile Gabriella elérhetőségét is.

Valóban létezik írásos ajánlás A Te Szülésed Kft. részéről, amelyben szerepel a Konakion (K-vitamin), de erről az apa azt vallotta, hogy nem tudta megnézni, mert lapozni kellett volna hozzá, így „csak egy pillanatig lehetett a kezében”, mielőtt elpostázta Mile Gabriellának.

Azt állította továbbá, hogy a Te Szülésed Kft-nek dolgozó újszülöttgyógyász-szakorvos tájékoztatása „érthetetlen monológ” volt a számára, ezt ő „nem nevezné tájékoztatásnak.” Ugyanakkor hivatkozott arra is, hogy Márki-Zay Péter egykori cégénél az egyik szülésznő mutatott neki egy „tankönyvi anyagot”, amelyben az szerepel, hogy otthonszülésnél a K-vitamin adása nem szükséges.

Az apa fenntartotta állítását, hogy nem is hallott K-vitaminról a kisfiú születésének idején. A bíró viszont felolvasta a vádlott ugyanabban az évben írt feljegyzését,amely szerint a K-vitamin „ócska szintetikus készítmény”, „az orvostudomány fikciója”, valamint a beadására vonatkozó irányelv „hibás szülészeti protokoll”. Mikor a bíró szembesítette korábbi szavaival, az apa azt állította, csak a gyermek halála után olvasott utána a témának.

Ugyanakkor a másodrendű vádlott, L. Ada Rózsa a tárgyaláson azt mondta: Márki-Zaynétól hallották, hogy a köldökzsinóron keresztül elegendő K-vitamint kap a baba, a pótlására nincs szükség. A bíró emlékeztette: eddigi védekezésük arra épült, hogy nem is hallottak K-vitaminról. Erre az anya úgy korrigálta a szavait, hogy akkor valószínűleg csak a tragédia után mondta ezt a szülésznő.

„Ismeretlen tűs gyilkosok”

A szülők a csaknem másfél éve tartó eljárás során végig ártatlannak vallották magukat. A természetgyógyászattal foglalkozó, korábban oltásellenes előadásokat tartó apa minden tanúként meghallgatott szakemberrel éles „szakmai” vitába bocsátkozott. L. Csaba visszatérő motívumként emlegette, hogy a kórházban történhetett a gyermekével valami, és hogy az orvosok valójában a gyermek szerveit akarták megszerezni. Ugyanakkor különös módon a szülők a tárgyaláson azt állították, hogy nem orvosellenesek.

Hogy az elsőrendű vádlott orvostudománnyal kapcsolatos álláspontját demonstrálja, a bíró felolvasta L. Csaba korábbi vallomásainak néhány részletét, amelyben a vádlott „fasisztoid orvosi szemléletről” beszélt, és arról, hogy „ismeretlen tűs gyilkosok megmérgezték” a gyermekét. Ezt L. Csaba a gyász miatti feldúlt lelkiállapotával magyarázta, ám a csütörtöki tárgyláson is gyakran érvelt amellett, hogy az orvosok a kisbaba szerveit akarhatták megszerezni.

Egy korábbi tárgyaláson az igazságügyi elmeszakértő kijelentette, vizsgálatai alapján egyik szülő elmeállapota sem tekinthető kórosnak.

A házaspár diósdi otthonában jelenleg két másik kiskorú gyermekét is neveli. A tárgyalássorozat a bíróság tájékoztatása szerint október 16-án perbeszédekkel folytatódik, amit majd az ítélethirdetés követ. Ha a bíróság helyt ad a vádiratban foglaltaknak, a szülők tíz és húsz év közötti fegyházbüntetést is kaphatnak.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu