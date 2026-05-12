Gyurkó Szilvia a 24.hu-nak: Nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akiknek a testi fenyítés belefér

Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, jogász és aktivista, a hazai gyermekvédelem egyik meghatározó alakja kapott felkérést az alakuló Tisza-kormány Szociális és Családügyi Minisztériumában a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkári feladatra. Gyurkó a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója – a szervezet célja a gyermekek jogainak érvényesítése és a bántalmazás megelőzése. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyarország szervezet gyermekjogi igazgatójaként dolgozott. Éveken át volt az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa, ahol főként a gyermekbántalmazás és a fiatalkori bűnözés témaköreit kutatta. A szakember államtitkári jelölése már a múlt héten kiszivárgott, és kedden reggel vált hivatalossá Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Gyurkó Szilviával pár nappal ezelőtt készítettük az interjút.

Alapvetően segítő szakemberként tevékenykedett eddig, ezután viszont államtitkárként szakpolitikai tevékenységet fog végezni. Nehéz lesz az átállás erre a szerepkörre?

Sokat gondolkodtam, hogy elvállaljam-e. Nyilván óriási a felelősség, de nem abban volt kétségem, hogy jó-e az a vízió, ahogy egy gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt jól működő gyermekvédelmi rendszert elképzelek, hanem inkább abban, hogy azok között a keretek között, ahogy eddig ez működött, hogyan lehet biztosítani azt a támogatást és figyelmet, amivel tényleges változtatásokat lehet elérni.

Abban egészen bizonyos vagyok, hogy 21. századivá kell tenni a gyerekvédelmet, végre meg kell érkeztetni Magyarországra úgy igazán a gyermekjogokat.

Végül azért döntöttem úgy, hogy elvállalom, mert régóta figyelem ezt a területet, sokat tanultam róla, és mindezt hála istennek nemcsak íróasztal mögül műveltem, hanem mindig ott voltam a terepen. Szóval bízom benne, hogy el tud fogadni a szakma, és el fogunk tudni kezdeni közösen gondolkodni a gyermekjogi, gyermekvédelmi szakemberekkel. Hangsúlyozom, szakmai felkérést kaptam erre a pozícióra, a szakmából jövök, és ha vége lesz ennek a munkának, a szakmába fogok visszamenni, tehát mindenkinek meg tudom ígérni, hogy nem fogok semmilyen szalagot átvágni, nem lesznek ilyen értelemben politikai feladataim.

Nemrég jelent meg egy nyílt levele, ami azonnali cselekvésre szólítja fel az új döntéshozókat azzal érvelve, hogy nincs idő, a gyerek nem ér rá. Tudjuk, hogy elképesztően mély gödörben van a gyermekvédelem, ugyanakkor egy hatalmas és komplex rendszer megfelelő átalakítása aligha történhet meg egyik pillanatról a másikra. Mi az, amit rögtön meg lehet csinálni, és azonnal érződnie kell a hétköznapokban, és mi az, amire várni kell?