Megjuhászodott a győri fideszes többség a választási kudarc óta

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 28. 15:24
Mióta az előző ciklus kormánypártja 2024-ben elbukta az észak-dunántúli megyeszékhely városvezetését, gyakorlatilag politikai hadiállapot, de legalábbis hidegháború volt az új polgármester és a Fidesz-képviselőkből álló többségi frakció között. Az Orbán Viktor súlyos vereségét, kétharmados Tisza-kormányt hozó parlamenti választás után viszont a helyi Fideszt mintha kicserélték volna: megszavazta azokat a javaslatokat, melyeket korábban hevesen ellenzett. A korábbi frakcióvezető mellett a három fideszes bizottsági elnök közül kettő lemondott, helyükre mérsékeltebb hangvételű Fidesz-politikusok kerültek, s elfogadták a polgármester által jelölt alpolgármestert is. A felszólalások hangvétele is mérsékeltebb lett.

Azután, hogy a legutóbbi közgyűlésen a testület Pintér Bence polgármester által javasolt feloszlatásáról szavaztak (melyet a képviselők ezúttal jóval kisebb többséggel utasítottak el, illetve a határozat a Fideszt is megosztotta), ezúttal az alpolgármester-választás, illetve az önkormányzati cégek beszámolói, valamint a bizottságok élén történt változások okoztak az előzményekhez képest fordulatot.

Amióta a korábbi ellenzéki pártok (LMP, Momentum, MSZP) és az Ipari Park bővítése ellen tiltakozó civilek támogatásával tavalyelőtt megválasztott Pintér hivatalba lépett, a fideszes közgyűlési többség a városvezetői jogkörök egy részének megvonásával, illetve a polgármester javaslatainak sorozatos leszavazásával igyekezett gátolni őt. Például korábban hiába jelölte Pintér Bence alpolgármesternek a kabinetfőnökét, Tóth Pétert, a fideszesek nem szavazták meg. Eredetileg a frakciójához tartozó, győrszentiváni egyéni képviselő, az Ipari Park bővítése kapcsán emlegetett akkugyár elleni tiltakozást vezető Balog-Farkas Renátát akarta Kósa Roland alpolgármester mellé megválasztatni, de a Fidesz őt sem támogatta. Ezúttal viszont Balog-Farkas Renátát 18 szavazattal megválasztották.

