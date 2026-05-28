Megjuhászodott a győri fideszes többség a választási kudarc óta

Azután, hogy a legutóbbi közgyűlésen a testület Pintér Bence polgármester által javasolt feloszlatásáról szavaztak (melyet a képviselők ezúttal jóval kisebb többséggel utasítottak el, illetve a határozat a Fideszt is megosztotta), ezúttal az alpolgármester-választás, illetve az önkormányzati cégek beszámolói, valamint a bizottságok élén történt változások okoztak az előzményekhez képest fordulatot.

Amióta a korábbi ellenzéki pártok (LMP, Momentum, MSZP) és az Ipari Park bővítése ellen tiltakozó civilek támogatásával tavalyelőtt megválasztott Pintér hivatalba lépett, a fideszes közgyűlési többség a városvezetői jogkörök egy részének megvonásával, illetve a polgármester javaslatainak sorozatos leszavazásával igyekezett gátolni őt. Például korábban hiába jelölte Pintér Bence alpolgármesternek a kabinetfőnökét, Tóth Pétert, a fideszesek nem szavazták meg. Eredetileg a frakciójához tartozó, győrszentiváni egyéni képviselő, az Ipari Park bővítése kapcsán emlegetett akkugyár elleni tiltakozást vezető Balog-Farkas Renátát akarta Kósa Roland alpolgármester mellé megválasztatni, de a Fidesz őt sem támogatta. Ezúttal viszont Balog-Farkas Renátát 18 szavazattal megválasztották.