„Egy szexi ellenzéki politikus vagyok” – mondta magáról Takács Péter

2026. 05. 27. 18:17
Szerdán a Parlament folyosóján a Népszava riportere véletlenül miniszter úrnak és államtitkár úrnak szólította Takács Pétert, az előző kormány egészségügyi államtitkárát. A Fidesz országgyűlési képviselője – aki sem egyéni, sem országos listán nem jutott be a parlamentbe, ahol mégis ott ül – rövid videót tett ki Facebook oldalára az újságíró nyelvbotlásáról, amit Takács ironikusan és élcelődve úgy kommentált, hogy:

Egy szexi ellenzéki politikus vagyok, nem vagyok az »elnyomó, fasiszta diktatúra« arca többé.

Takács Péter az április 12-ei, a Fidesz vereségével és a Tisza kétharmados győzelmével zárult választás után félretette a közösségi médiát: saját bevallása szerint a kampány után kellett egy kis digitális detox, amit egészen keddig, az Országgyűlés nyitóüléséig tartott. Akkor több, az ülésteremben készült videót és fotót is feltöltött Facebook-oldalára, mindegyiken Magyar Pétert dokumentálta.

Takács Péter a május 11-ei egészségügyi bizottsági ülésről, ahol Hegedűs Zsolt miniszterjelöltet hallgatták meg, ugyan kitett egy Facebook posztot, de abban nem említette meg, hogy az ortopéd orvosból lett tárcavezető egy áruló írástudónak és az egészségügy Menczer Tamásának nevezte az egykori államtitkárt.

