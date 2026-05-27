Törőcsik Dani ezúttal a Dortmund egykori sztárfocistáját tetoválta

Julian Brandt, a Borussia Dortmund korábbi támadó középpályása járt Törőcsik Daninál tetoválást készíttetni. A német futballistáról és a magyar tetoválómesterről közös kép is készült, utóbbi azt írta emellé:

Csak tisztelet, testvér — minden jót és sok sikert kívánok neked ahhoz, ami most következik. Szívből örülök, hogy együtt készíthettünk pár tetoválást, és remélem, még dolgozunk majd együtt. Minden jót ehhez az új fejezethez.

Brandt idén tavasszal jelentette be, hogy elhagyja a Dortmundot, utolsó idényében a 300 meccset is átlépte a német csapatnál.