NKA-botrány: a minisztériumban tartott házkutatást a NAV

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 27. 12:13
Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta: megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása. Hozzátette, hogy szerda reggel a NAV munkatársai megjelentek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, illetve minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül.

A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd – jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában, mire költött pénzt és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap.

Az NKA-botrány részleteiről lapunk több cikkben is beszámolt. Olyan előadók kaptak milliós támogatásokat, akik a Fidesz holdudvarába tartoztak: köztük Tóth Gabi és párja, Gáspár Győző, az Edda tagjai, Kis Grófo és Dopeman. Azt is megírtuk, hogy Nógrád megyében több tíz millió forintnyi NKA-s támogatás ment Becsó Zsolt leköszönő országgyűlési képviselőhöz köthető szervezetekhez, és a Fidesz más vidéki politikusai felé pumpált NKA-s források útját is földerítettük. Továbbá feltártuk azt is, hogy a Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselőhöz is köthető NKA-nyertes fizette Kocsis Máté DPK-jának kampányrendezvényét.

