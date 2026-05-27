Eszenyi Enikő nyílt levélben kért bocsánatot: Kérem, fogadják el, hogy lehetséges a változás

A biztonságos, aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, mert úgy látja: a tervezett együttműködés több kollégájukban bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat.

Vadász Dániel szombaton a színház honlapján azt írta:

az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett Primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-ig végleges döntést fogok hozni.

Kiemelte: első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható.

Eszenyi így kért bocsánatot

Szerda délután Eszenyi nyílt levelet tett közzé a közösségi oldalán:

„Az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Vígszínházban töltött igazgatói időszakom. A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben – bár soha nem akarattal – sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok. A történtekért vállalom a felelősséget. Sokáig azt hittem, hogy a próbák során tanúsított szenvedélyes, időnként nem megfelelő megnyilvánulásaimat igazolja az, ami végül a színpadon megszületik. Nagyon sajnálom, hogy voltak helyzetek, amikor másokat megbántva végeztem a munkámat, és ezzel lelki fájdalmat okozhattam. Azt gondoltam, hogy a színház fontosabb mindennél.”

Nem volt igazam.

„A következő évadban bemutatandó debreceni Primadonnák című produkció kapcsán az elmúlt hat évben most először fordult elő, hogy egy alkotói közösség egyes tagjaiban megfogalmazódott: nincs meg felém a közös munkához elengedhetetlen bizalom. Megértettem, hogy a hat évvel ezelőtti visszalépésem a Vígszínház vezetésétől, önmagában nem jelentett valódi lezárást. Megértettem, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek vagy megalázva érezzék magukat. Kérem fogadják el, hogy lehetséges a változás, amire folyamatosan törekszem, és amit tevékenységemmel az elmúlt években és a jövőben is újra és újra bizonyítani szeretnék. Tudom, hogy vannak sebek, amelyeket nem lehet egyetlen nyilatkozattal begyógyítani, mégis szeretnék mindenkit megkövetni.”

Posztját azzal zárta:

Kérem fogadják el őszinte bocsánatkérésemet.

Eszenyi múltja

Mint ismeretes, Eszenyi Enikőnek hat évvel ezelőtt, 2020 tavaszán, az igazgatóválasztás előtt kellett távoznia a színház éléről, miután lapunk egy interjúja nyomán többen azzal álltak elő, hogy Eszenyi mérgező munkahelyi légkört tartott fenn: verbális agresszióról, megaláztatásokról és zaklatásokról beszéltek a színházi dolgozók. Lengyel még 2017-ben távozott a színházból, miután többször is nyíltan konfrontálódott az igazgatóval.