Már félmillió orosz katona halt meg Ukrajnában, állítja a brit hírszerzési vezető

Csaknem félmillió orosz katona halt meg eddig az ukrajnai háborúban – mondta szerdán az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója.

Anne Keast-Butler – aki a GCHQ első női vezetőjeként a legnagyobb brit hírszerző szolgálat élén áll – a szervezet egykori híres kódfejtő központjában, a második világháború idején kulcsfontosságú szerepet betöltő Bletchley Parkban tartott éves beszámolójában úgy fogalmazott, hogy Oroszország „hátrál az ukrajnai hadszíntéren”.

Kijelentette: a legfrissebb hírszerzési adatok szerint megközelítette az 500 ezret az orosz katonaáldozatok száma.

A GCHQ vezetője szerint ugyanakkor Moszkva fokozza Nagy-Britannia és Európa egésze elleni hibrid tevékenységét, amely a tengeri talapzattól a kibertérig terjed, és célpontjai között szerepel a kiemelt fontosságú infrastruktúra is.

