ukrajnai háborúorosz hadseregbrit hírszerzésveszteség
Nagyvilág

Már félmillió orosz katona halt meg Ukrajnában, állítja a brit hírszerzési vezető

Anne Keast-Butler
Matthew Horwood for CYBERUK via Getty Images
Anne Keast-Butler, az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 27. 18:02
Anne Keast-Butler
Matthew Horwood for CYBERUK via Getty Images
Anne Keast-Butler, az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója
A brit hírszerzés számításai szerint csaknem félmillió orosz katona halt meg az ukrajnai háborúban, miközben Moszkva fokozza Európa elleni hibrid műveleteit.

Csaknem félmillió orosz katona halt meg eddig az ukrajnai háborúban – mondta szerdán az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója.

Anne Keast-Butler – aki a GCHQ első női vezetőjeként a legnagyobb brit hírszerző szolgálat élén áll – a szervezet egykori híres kódfejtő központjában, a második világháború idején kulcsfontosságú szerepet betöltő Bletchley Parkban tartott éves beszámolójában úgy fogalmazott, hogy Oroszország „hátrál az ukrajnai hadszíntéren”.

Kijelentette: a legfrissebb hírszerzési adatok szerint megközelítette az 500 ezret az orosz katonaáldozatok száma.

A GCHQ vezetője szerint ugyanakkor Moszkva fokozza Nagy-Britannia és Európa egésze elleni hibrid tevékenységét, amely a tengeri talapzattól a kibertérig terjed, és célpontjai között szerepel a kiemelt fontosságú infrastruktúra is.

(MTI)

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hilarion metropolita szerint „majdnem megfagyott” az őrizetben, miközben Csehországban éppen hőhullám tombol
Az izraeli hadsereg likvidálta a Hamász katonai szárnyának legújabb vezetőjét is
Öt ember épségben van, kettő továbbra sem került elő a laoszi barlangban rekedt csoport tagjai közül
Laoszi barlangi mentés: a szakértő szerint most azon múlik minden, hogy a szivattyúk képesek-e gyorsabban dolgozni, mint amennyi eső esik
Török Gábor: Nem biztos, hogy jó Magyar Péternek, ha Orbán Viktor nem lehet már miniszterelnök
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik