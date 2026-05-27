Másodfokú figyelmeztetést adtak ki két megyére, jégeső kísérheti a mai lehűlést

Szerdán a felhőtlen, derült délelőttöt követően, délután északnyugat felől gomolyfelhők érkeznek, amelyekből elszórtan – főként a Dunántúlon és északkeleten – záporok, zivatarok alakulhatnak ki a Kiderül előrejelzése szerint. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati, északi szél, a záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Veszélyjelzések

A HungaroMet a nap második felére várható lehűléssel kapcsolatban másodfokú veszélyjelzést adott ki Vas és Zala vármegyére. A figyelmeztetésben az olvasható, hogy az említett területeken hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél is, de akár jégeső is kialakulhat.

Hasonló okokból elsőfokú figyelmeztetést adtak ki több nyugati és keleti megyére is, az ország középső részén viszont várhatóan nyugalom lesz.