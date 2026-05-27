Az egyik önkormányzati szövetség vitatja a polgármesteri bércsökkentést, a másik egyeztetéseket sürget a kormánnyal

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a polgármesteri illetményeknek a miniszterelnök által bejelentett, a 2024 előtti szintre történő visszavágása újabb bérfeszültségeket okozhat – különösen az ötezer lakos alatti településeken. Kiemelték, hogy a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét már rendezte.

Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség

fogalmazott Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke.

A miniszterelnök az RTL-nek adott, szombat este sugárzott interjújában beszélt arról, hogy jelentősen csökkenhet a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése.

Reformcsomagot dolgozott ki és egyeztetést sürget a MÖSZ

Közben húsz pontból álló javaslatcsomagot küldött a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) az önkormányzati rendszer reformjáról – közölte a szervezet szerdán a Facebook-oldalán.

A MÖSZ pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok ismét saját minisztériumot kaptak, valamint megalakult az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottsága. Szerintük ezek a lépések „lehetőséget teremtenek arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban”.

Ugyanakkor jelezték: több alkalommal kezdeményeztek tárgyalást Magyar Péter miniszterelnökkel és Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, de egyelőre nem kaptak választ.

A szövetség elengedhetetlennek tartja a mielőbbi egyeztetések megkezdését és a rendszeres párbeszéd kialakítását, amelyre – mint írták – az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség.

A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a Helyi önkormányzati reform: stratégiai irányok és első lépések című szakmai anyagot. Ebben egyebek mellett sürgetik

az önkormányzati autonómia alkotmányos védelmének megerősítését,

a finanszírozási és feladatellátási rendszer újragondolását,

a Versenyképes járások program leállítását,

a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését,

valamint a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek eltörlését.

Javasolják továbbá egy, a kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását.

A MÖSZ szerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok stabil és hatékony működése is szükséges. A szervezet a partnerségen és az együttműködésen alapuló párbeszédben érdekelt, és hangsúlyozza: az önkormányzatokat érintő döntéseknek az érintettek bevonásával kell megszületniük.