„Lehet, hogy változnak az idők, a kormányok, de nekünk továbbra is a szakmával kell foglalkoznunk” – közgyűlést tartott a Magyar Úszó Szövetség

Megtartotta éves közgyűlését a Magyar Úszó Szövetség – a küldöttek egyhangúlag elfogadták a szakmai és pénzügyi beszámolót, illetve a 2026-os terveket és költségvetést. A gyűlésen megjelent Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is, aki elsőként szólalt fel.

Lehet, hogy változnak az idők, a kormányok, de nekünk továbbra is a szakmával kell foglalkoznunk, és itt ti vagytok a szakma. Egyetlen fontos célunk lehet most, a Los Angeles-i olimpia – Párizsban az úszók voltak a legjobbak, és remélhetőleg 2028-ban is hasonlóan szerepeltek majd. Előtte lesz budapesti világbajnokság, továbbá EYOF, Európa Játékok, ifjúsági olimpia – úgyhogy minden szakembernek eredményes felkészülést kívánok

– mondta Gyulay.

Őt követően Wladár Sándor MÚSZ-elnök felidézte, hogy a tavaly májusi Európa-bajnokságon minden idők legjobb magyar szereplésével kezdődött az év (9 érem, közte 5 arany), a szingapúri világbajnokságon pedig a két szakág összesen négy érmet hozott. Ezen kívül az U23-as Európa-bajnokságon 10 érem született, míg a decemberi, lublini rövidpályás Eb-n az ősszel világrekordokat úszó Kós nélkül is sikerült egy 1-4-1-es éremkollekcióval zárni.

„Muszáj tudatosítani mindenkiben: amit Szingapúrban láttunk, az a világszínvonal, amit többek között Kós Hubert képvisel – nem kell kibúvókat, önfelmentést keresni, igenis annyit és úgy kell edzeni, hogy ezt ki-ki a lehető legjobban megközelítse vagy el is érje” – idézte a MÚSZ cikke Wladár éves beszámolóját.

„Ami viszont már-már tradícióvá vált, az a nyíltvízi szakág fenomenális szereplése a korosztályos versenyeken” – folytatta Wladár Sándor, kiemelve, hogy a junior Eb-n az utóbbi öt évben negyedszer nyerte el a magyar csapat a pontverseny győztesének járó Team Trophyt.

A MÚSZ elnöke ugyanakkor jelezte, tán ezeknél az eredményeknél is fontosabb, hogy csak 2025-ben az úszótanfolyamokról kikerülők közül 2100 apróság tett minimumvizsgát, akik közül 1031-ből lett igazolt versenyző. „Ha közülük csak 2-300-an ragadnak meg több éven át a sportágban, az már óriási lehetőségeket garantál” – mondta Wladár Sándor.