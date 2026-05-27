Egy éve pályára sem tudott lépni a ZTE kupahőse, távozik a klubtól

Mim Gergely, a Zalaegerszegi TE FC játékosa a Nyíregyháza Spartacus FC elleni mérkõzésen.
Katona Tibor / MTI
2026. 05. 27. 17:21
A Zalaegerszegi TE labdarúgócsapata bejelentette Mim Gergely távozását.

A Puskás Akadémia szélsője először kölcsönben került a ZTE-hez, majd 2024 tavaszán végleg megszerezték a játékjogát a zalaiak. A következő idényében élete legjobb teljesítményét produkálta, 33 tétmérkőzésen tíz gólt és öt gólpasszt jegyzett. Súlyos térdsérülése miatt azonban kétszer is meg kellett műteni a lábát, a klub közlése szerint május közepén jutottak el egyáltalán odáig, hogy edzésbe tudjon állni.

Különösen fájó, hogy bár játékosunk és az egészségügyi stáb is mindent megtett a felépülésért, Geri a 2025/26-os szezonban nem léphetett pályára

– írta a ZTE honlapja arról, hogy a futballista végül nem tudott játszani a legutóbbi szezonban.

Mim végül összesen 86 mérkőzésen viselte a ZTE FC mezét, ezeken 17 gólt szerzett és 9 gólpasszt jegyzett.

