Magyar Péter a TASZ-nak: Tanulmányozzák a nyugat-európai gyakorlatot!

Kedden szavazta meg a parlamenti vizsgálóbizottságok felállítását a parlament, amelyekkel kapcsolatban a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő civil szervezet kritikát fogalmazott meg. A bizottságok elé bárkit beidézhetnek, arra pedig, aki nem jelenik meg, komoly, akár 1 millió forintos bírságot is kiszabhatnak. Ha valaki szándékosan akadályozza a bizottság munkáját vagy hazudik, akár két év börtönt is kaphat. A TASZ szerint a szankciók aránytalanok, mert politkikalag motiváltan felállított bizottságokról van szó, ahol politikusok tesznek fel kérdéseket, ami ugyan helyénvaló, de egy polcon kezelni az igazságszolgáltatással, nem megfelelő – mondta a TASZ szakmai igazgatója, Szabó Máté az RTL-nek.

Ez részben jogi, részben politikai kérdés. Ezek politikai, parlamenti vizsgálóbizottságok. Sok ilyen volt korábban nálunk. Kevésbé működtek jól, mert nem volt valódi hatáskörük és jogosítványuk – kommentálta a kritikát a csatorna kérdésére szerdán Magyar Péter. A miniszterelnök szerint sok ilyen ilyen működik sokkal erősebb jogosítványokkal fejlett nyugati demokráciákban, vagy éppen az Egyesült Államokban.

Azt javaslom a TASZ-nak ha már politikai és parlamentáris kérdésekben is állástfoglal, tanulmányozza a nyugat-európai gyakorlatot. Az új magyar szabályozás semmivel sem lesz kirívó. Bízom benne, hogy érdemi eredményeket tudnak ezek a bizottságok elérni

– tette hozzá a miniszterelnök.

Az öt vizsgálóbizottság segítségével a Tisza a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tervezik feltárni. Mindegyik bizottság hat főből fog állni, ebből hárman lesznek a Tisza Párt képviselői közül, egy a Fidesztől, egy a KDNP-től és egy a Mi Hazánktól.

Lapunknak Lakner Zoltán politilógus úgy vélekedett, a vizsgálóbizottságok nem mondanak ítéletet, nem helyettesítik a nyomozóhatóságot, viszont ezekkel az elszámoltatásban hamar, látványos eredményeket mutathat fel a Tisza, míg a valóságban majd évekre lesz szükség ahhoz, hogy jogilag kézzelfogható, akár első- vagy másodfokú bírói döntések szülessenek.