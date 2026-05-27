Hilarion metropolita szerint „majdnem megfagyott” az őrizetben, miközben Csehországban éppen hőhullám tombol

Botár Gergely / Miniszterelnökség / MTI
A Miniszterelnökség által közreadott képen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (j) fogadja Hilarion Alfejev volokolamszki metropolitát, az Orosz Ortodox Egyház Külügyi Hivatalának vezetõjét a Karmelita kolostorban 2021. szeptember 7-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 27. 17:09
A Miniszterelnökség által közreadott képen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (j) fogadja Hilarion Alfejev volokolamszki metropolitát, az Orosz Ortodox Egyház Külügyi Hivatalának vezetõjét a Karmelita kolostorban 2021. szeptember 7-én.
Rossz körülményekre panaszkodott a cseh rendőrségi őrizetben töltött idejéről Hilarion volt budapesti orosz metropolita, akit kábítószer-gyanú miatt vettek őrizetbe, majd vádemelés nélkül szabadon engedtek.

Bírálja a rendőrségi cellában uralkodó feltételeket Hilarion orosz metropolita, akit vasárnap vettek őrizetbe, és kedden helyeztek szabadlábra a cseh hatóságok – írja az MTI.

Hilarion azt állítja, majd’ megfagyott

A metropolita a Telegram közösségi oldalon szerdán megjelent posztjában azt írta, hogy a cseh rendőrségi cellában hideg volt, nem kapott elegendő ételt és olvasnivalót sem.

Hilariont vasárnap délután Unhostban vette őrizetbe a cseh rendőrség kábítószer-szállítás és -birtoklás gyanújával, amit a metropolita visszautasított.

A Telegramon megjelent nyilatkozatában a metropolita azt állítja, hogy kedden engedték szabadon, anélkül, hogy vádat emeltek volna ellene.

Nagy hideg volt: állandóan mozognom kellett, nehogy megfagyjak. A helyzetet az élelem hiánya is rontotta. Semmit nem lehetett hallani, nem volt ott sem könyv, sem papír, sem toll,

ecsetelte a cellában uralkodó állapotokat Hilarion. Szerinte a cellában nem volt vánkos sem, és mindig csak rövid ideig alhatott.

Hőhullám sújtja Csehországot

A cseh hatóságok egyelőre nem reagáltak Hilarion metropolita panaszaira, a CTK hírügynökség azonban emlékeztetett, hogy Csehországban már napok óta szokatlan forróság uralkodik. Vasárnap, amikor a rendőrség Hilariont őrizetbe vette, a meteorológiai állomások kétharmada rekordmeleget mért, több helyen a maximális hőmérséklet meghaladta a 30 Celsius-fokot is.

A korábbi hatósági közlés szerint az orosz metropolitát Közép-Csehországban, a rendőrség unhosti központjának cellájában tartották őrizetben.

A cseh rendőrség a CTK kérdésére megerősítette: Hilarion kocsijának csomagtartójában vasárnap az intézkedő hatóságok „fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt” találtak. Hilarion a kábítószer-birtoklást tagadta. Az ügy kivizsgálása Hilarion szabadlábra helyezése után is folytatódik – közölték a cseh hivatalok.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn bekérette Csehország moszkvai diplomáciai képviseletének vezetőjét, és határozott tiltakozást adott át neki a metropolita őrizetbe vételével kapcsolatban.

Hilarion kedden köszönetet mondott Kirill moszkvai pátriárkának és az orosz külügyminisztériumnak a kiszabadulására tett erőfeszítésekért.

Hilarion botrányos körülmények között távozott Magyarországról

Hilarion (polgári nevén Grigorij Alfejev) az orosz ortodox egyház egykori meghatározó vezetője volt: 2009 és 2022 között a moszkvai patriarchátus külkapcsolatokért felelős vezetőjeként az egyház „külügyminiszterének” számított, majd 2022-ben Budapestre helyezték metropolitaként.

Magyarországi tartózkodása idején egy luxusingatlanban lakott és szoros kapcsolatot ápolt a Fidesz-kormánnyal, különösen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, egyes hírek szerint közvetítőként járhatott el az akkori magyar kormány és orosz oligarchák között.

Később botrányok sorozata övezte: volt asszisztensét lopással vádolta meg, amit a rendőrség nem talált megalapozottnak, miközben az éppen csak nagykorú fiatal férfi szerint Hilarion szexuálisan zaklatta és meg is fenyegette. Hilariont 2024-ben felfüggesztették, majd leváltották tisztségéből, azóta Csehországban él.

