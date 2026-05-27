36 év után távozik Fricz Tamás a Magyar Nemzettől

A Facebookon jelentette be Fricz Tamás, hogy felbontják szerződését a Magyar Nemzetnél, ahonnan 36 év után távozik. A politológus, a Fideszhez közeli, a Békemenetet is szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) egyik alapítója azt írja, levélben közölték vele a döntést.

36 éve, 1990 óta folyamatosan írok-írtam a Nemzetbe, kedvenc lapomba valamilyen külsős szerződés formájában. Nos, ennek itt a vége. Ez jött még a választási vereséghez… De biztos igazuk van, keresztényként megértő vagyok

– írja Fricz, aki hozzátette, nem felejti el a 36 évet.

Azt is írja, hogy a továbbiakban más formában próbálja folytatni „publicisztikai, írásos elemzői” munkásságát. Még nem tudja, hol és hogyan, de az idő mindent megmutat – tette hozzá.

Fricz Tamás az április választási vereség után a Magyar Nemzetben megjelent publicisztikájában azt taglalta, hogy a Fidesz az utóbbi években eltávolodott a polgári Magyarország eszményétől, és részben vagy egészben ez okozhatta a rendszer bukását: