OMSZ: 36 mentőautó klímája hibásodott meg

A meleg napokban 32 mentőautó klímája hibásodott meg, a javítások megkezdődtek – tudatta Facebookon szokatlanul őszinte és tárgyilagos posztban az Országos Mentőszolgálat.

Hozzátették, az év első igazán meleg napjain országszerte 32 mentőgépkocsi klímaberendezése mutatott valamilyen hibajelenséget, ezek javítása a betegek és a mentő bajtársak érdekében is sürgősen megkezdődött.

Az Országos Mentőszolgálat 783 szervezett, futó mentőgépkocsival biztosítja az ország mentőellátását, a teljes mentőautó flotta 1 071 járműből áll, így 288 jármű tartalék kocsinak minősül.

A tartalék mentőautók között a javítás alatt álló és a ténylegesen bevethető állapotú járművek aránya a meghibásodások és az elvégzett javítások függvényében naponta változik – írják.

Azt is elárulták, hogy a mentőautók átlagéletkora a legutóbb beszerzett 101 mentőautót is beszámítva idén eléri a 8 évet, az átlagos futásteljesítmény az évente megtett mintegy 50 ezer kilométerből adódóan eléri a 370 ezer kilométert.

Az Országos Mentőszolgálat egy nappal azután közölt adatokat, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége kedden azt írta, az első húhullámok kapcsán rendre kapnak jelzéseket olyan mentőautókról, ahol a klíma nem működik, így a betegtér és a sofőrfülke is elviselhetetlenül felmelegszik.