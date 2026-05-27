Megkérdezték Orbán Viktort, tart-e attól, hogy bíróság elé kerül az elszámoltatás során

Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz-KDNP választási eredményváróján 2026. április 12-én
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 27. 19:54
Rövid, kitérő válaszokat adott Orbán Viktor a riportereknek Felcsúton, miután a Tisza benyújtotta az Alaptörvény módosítását, amely korlátozná a miniszterelnöki ciklusok számát – akár visszamenőlegesen is.

A Házon kívül stábja kedden futott össze Felcsúton Orbán Viktorral, akit a riporter arról kérdezett, szeretne-e még miniszterelnök lenni. Orbán erre úgy reagált:

Nem aktuális éppen, úgy látom.

Arra a kérdésre, hogy tart-e attól, hogy ő vagy valamely családtagja bíróság elé kerülhet egy esetleges elszámoltatás során, a volt kormányfő úgy válaszolt: nincs oka aggodalomra.

A törvényeket betartom és betartatom, én erre tettem esküt, minden eskümet betartottam

mondta.

A megszólalás előzménye, hogy a Tisza Párt benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény módosítására vonatkozó első javaslatát. A párt korábban többször jelezte: kormányra kerülve két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot, és ezt a szabályt visszamenőlegesen is alkalmazná. Ez azt jelentené, hogy Orbán a jövőben nem lehetne újra kormányfő.

A parlament a tervek szerint legkorábban június első hetében szavazhat a javaslatról.

