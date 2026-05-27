Megerősítette középpályáját az európai kupaszereplésre készülő DVSC

A 24 éves bosnyák védekező középpályás a Zrinjski Mostar neveltje, de 2022-ben az NK Lokomotiva Zagrebhez került, amelyben apránként meghatározó játékossá nőtte ki magát. A mostani szezonban 33 bajnokin és két kupameccsen játszott, ezeken négy gól és egy gólpassz a mérlege.

Boskovic korábban a bosnyák U21-es válogatottjában is szerepelt, mindent összevetve pedig 52 horvát első osztályú bajnokin szerepelt. A középpályás az első nyári szerzeménye a Konferencia Liga-selejtezőre készülő DVSC-nek, amelytől viszont távozott Amos Youga szerződése lejártával.