Szegénységről Méltósággal Sajtódíjat kapott Kovács Márta, a 24.hu újságírója

Kovács Márta, a 24.hu vezető hírszerkesztője nyerte el a Szegénységről Méltósággal Sajtódíj print/online kategóriájának fődíját. Kollégánk „Senkit nem érdekel valójában, hogy mi van Szintiával” című riportját ismerték el. Ebben a cikkben a Szívhang Társulat darabján keresztül egy közösségépítő történetet beszélt el az olvasóknak. Újságírónk munkáit korábban már kétszer is elismerték pályázaton: Ezek a bátor roma nők színpadra vitték mindannyiunk fájdalmát, megaláztatását című cikkével 2023-ban ugyancsak a fődíjat kapta meg, „Ő nem az anyukám, hanem a nagymamám, csak addig az anyukám, amíg nem jön az anyukám” című dolgozata pedig 2021-ben érdemelt ki különdíjat.

Az Esély Labor Egyesület –az Átlátszó, az ERSTE Stiftung és az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék közreműködésével –az idén immár kilencedik alkalommal osztotta ki a szegénységet megtapasztalt zsűritagok által odaítélt sajtódíját. A szervezők közleménye szerint az idei díjazottak a szegénység és a társadalmi kirekesztés számtalan arcát mutatják be érzékenyen, a gyermekvédelmi rendszerben elszenvedett viszontagságoktól kezdve a lakhatási válságon át, a roma emberek kirekesztését erősítő rendszerszintű problémákig. A díj célja, hogy minden évben felhívja a figyelmet a szegénységben élők helyzetét körültekintően, méltósággal és árnyaltan bemutató újságírói munkákra.

A 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoporthoz tartozó NLC munkatársai, Bognár Péter, Mellik Éva és Rakita Vivien videókategóriában vehettek át különdíjat. Ennek a szekciónak a fődíját Pivarnyik Balázs (A TASZ jelenti blog/444.hu) kapta, aki „Ricsi precedenst teremtett” című videójával „példaértékű módon mutatta be a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait és a felelősségre vonás fontosságát.”

A print/online kategóriában különdíjat kapott Fiala Borcsa és Hámori Zsófia (WMN.hu), valamint a Lakmusz/444.hu stábja (Báthory Róbert, Kadét Ernő, Fülöp Zsófia, Mihail Mishev, Ronald Rodrigues és Vittoria Torsello).

A díj alapítói hangsúlyozták, hogy a minőségi újságírás szerepe kritikus a társadalmi szemléletformálásban. A díjazott alkotások társadalmi párbeszédre hívnak, és ráirányítják a figyelmet azokra a problémákra, amelyekről gyakran csak tabuként beszélünk.

A 24.hu munkatársai közül korábban Balavány György is elnyerte a díjat.