Sosem látott fotókat mutatott a NASA a Naprendszerünkben feltűnt idegen objektumról

Több mint egy tucat fényképet hozott nyilvánosságra a NASA a Naprendszerünkben száguldó csillagközi objektumról. Az űrügynökség november 19-én esete 21:00 után töltötte fel a fotókat honlapjára, amelyeket nyolc különböző űreszköz készített. A korábban sosem látott képek alábbi galériánkban megtekinthetők:

13 fotó

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a 3I/ATLAS jelű égitestet még július elején fedezték fel, és hamar kiderült róla, hogy egy távoli világűrből származó üstökös. A 3I/ATLAS mindössze a harmadik csillagközi eredetű objektum, amelyet valaha felfedeztek a Naprendszerben, és 11,2 kilométeres becsült átmérőjével messze a legnagyobb. Az első a 2017 októberében azonosított Oumuamua volt, a másodikra pedig 2019-ben bukkantak rá, és a 2I/Borisov jelet kapta.

A csillagközi vándor természetesen a NASA figyelmét is felkeltette, a szervezet számos eszközét állította rá az égitest megfigyelésére. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapokban több űrszonda és teleszkóp is lencsevégre kapta, többek között a SPHEREx űrtávcső, a Perseverence marsjáró és a PUNCH műhold-konstelláció. Ezek felvételeit osztotta most meg a nyilvánossággal a NASA.

Műszereinknek képességeiken felül kellett teljesíteniük, hogy megszülethessenek ezek a felvételek

– nyilatkozta Nicky Fox, a NASA igazgatóhelyettese a képeket bemutató sajtótájékoztatón.

A megfigyelésekből ma már tudjuk, hogy a 3I/ATLAS több mint 210 ezer kilométer per órával száguld, és körülbelül 7 milliárd éves lehet, vagyis 3 milliárd évvel idősebb a teljes Naprendszernél, egyúttal a legősibb üstökös, amelyet valaha felfedeztünk. Az objektum idővel elhagyja majd csillagunk környezetét, a korai detektálásnak köszönhetően azonban rengeteg idő adódik az adatgyűjtésre, és immár – megfelelő távcsővel – amatőrök is megfigyelhetik.

A Naprendszerben töltött ideje alatt bolygónkat nem fogja megközelíteni, a legkisebb távolságra december 19-én lesz a Földtől, ám ekkor is mintegy 270 millió kilométer választ majd el tőle.

Avi Loeb fizikus korábban felvetette, hogy az objektum mesterséges lehet, ám ezt a mostani sajtótájékoztatón a NASA képviselői cáfolták. Elmondásuk szerint az információk egyértelműen természetes eredetre utalnak, a 3I/ATLAS minden szempontból úgy viselkedik, mint egy üstökös, tehát annak is kell lennie.

Kiemelték ugyanakkor, hogy sok mindent még mindig nem tudunk róla, kérdéses például pontos mérete – jelenleg úgy becsülik, átmérője néhány száz métere, vagy néhány kilométeres lehet – és formája is. A legérdekesebb rejtély pedig az, pontosan honnan is érkezhetett Naprendszerünkbe.

A 3I/ATLAS-t tehát nem nevezhetjük hétköznapi üstökösnek, hiszen amellett, hogy csillagközi eredetű, igen ősi és méretes, egy időben pedig furcsa aktivitást is mutatott. Jól példázza továbbá, hogy a világűr tele van számunkra ismeretlen égitestekkel és egyelőre meg nem magyarázott jelenségekkel. Lapunk rendszeresen számol be új csillagászati megfigyelésekről és a kozmosszal kapcsolatos érdekességekről, alább elérhető néhány, a témakörrel kapcsolatos cikkünk: