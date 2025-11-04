Bárki megnézheti a rendszerünkben száguldó csillagközi vándort

A 3I/ATLAS felfedezését idén nyáron jelentették be, az üstökös legfőbb különlegessége, hogy ez a harmadik bizonyítottan csillagközi eredetű objektum a Naprendszerben, de kora és mérete miatt is igen izgalmas. Ugyan egyes kutatók felvetették, hogy a 3I/ATLAS mesterséges eredetű lehet, a NASA ezt cáfolta, ennek ellenére rendkívül érdekes égitestről van szó.

Az üstököst hosszú időn át csak a legkifinomultabb eszközök tudták követni, majd belépett a Nap mögé, a közelmúltban azonban ismét láthatóvá vált – írja az IFLScience. Az objektum jelenleg távolodik csillagunktól és a Földhöz közeledik, ezért a következő hetekben kiváló alkalom adódik a vizsgálatára.

A megfigyelésbe immár amatőrök is bekapcsolódnak,

hiszen a 3I/ATLAS most már egyszerűbb távcsövekkel is észlelhető.

Az üstökös a hajnal előtti órákban válik láthatóvá. A detektáláshoz nincs szükség különösebben erős teleszkópra, ugyanakkor ne számítsunk különösebben látványos üstököst. Ennek ellenére érdemes lehet megfigyelni, hiszen mégiscsak egy 10 milliárd éves, a Naprendszeren kívül keletkezett objektumról van szó.

Dr. Franck Marchis, a SETI Intézet munkatársa szerint a november ideális lesz az észleléshez. A 3I/ATLAS a Vénusz, illetve a Szűz csillagkép legfényesebb csillagának, a Spicának a közelében fog feltűnni. Az objektum halvány, távcsővel viszont kivehető, a keresést különféle csillagászati alkalmazások (például a Stellarium) is segíthetik.

Az üstökös ugyan 203 millió kilométernél közelebb nem került a Naphoz, aktivitása az utóbbi időkben mégis látványosan nőtt. Ez izgalmas célponttá teszi az amatőr csillagászok és asztrofotósok számára.

Az objektum továbbra is igen alacsonyan van a horizonton, ezért sok profi obszervatórium nem tudja észlelni. Ez jelentősen növeli a megfigyelésben részt vevő amatőrök adatainak értékét, a SETI Intézet az Unistellar alkalmazáson keresztül várja az információkat a közönségtől.

Magyarországon jelenleg az időjárás alkalmas az észlelésre, nem takarják felhők az égboltot. Amennyiben romlanának a körülmények, érdemes felkeresni a Virtual Telescope Project november 17-én induló élő közvetítését.