Olyat látott az űrben a James Webb teleszkóp, amire korábban még nem volt példa

Az első három évében a NASA/ESA/CSA James Webb űrteleszkópjának korai univerzumról végzett felmérései egyre több apró, rendkívül távoli objektumot tártak fel. Ezeket az úgynevezett kis piros pontokat (LRD-k) azóta már katalógusba is rendezték, amely során azt vették észre, hogy a piros pontok jó részében épp növekvő, szupernagy tömegű fekete lyuk rejtőzhet. Most pedig a kutatók meg is erősítették egy aktívan növekvő, szupermasszív fekete lyuk jelenlétét egy ilyen galaxisban – írja az ESA.

A felfedezés a CANUCS-LRD-z8.6 galaxisban történt, ami mindössze 570 millió évvel az ősrobbanás után alakulhatott ki. Roberta Tripodi, a tanulmány vezető szerzőjének elmondása szerint a galaxis nemcsak hogy egy szupermasszív fekete lyuknak ad otthont, de az gyorsan is növekszik – sokkal gyorsabban, mint azt egy ilyen galaxis korai időszakában várni lehetett. A csapat elemzései erősen ionizált gázt és gyors mozgású anyagot is kimutattak, ami arra utal, hogy a galaxis közepén lévő fekete lyuk aktívan anyagot nyel el.

A Webb közeli infravörös spektrográfjának (NIRSpec) köszönhetően sikerült becslést végezniük a fekete lyuk tömegére vonatkozóan, és arra jutottak, hogy túl nagy tömegű a csillagokhoz képest. Ez arra utal, hogy az univerzum korai szakaszában a fekete lyukak sokkal gyorsabban növekedhettek, mint a nekik otthont adó galaxisok.

A csillagászok korábban már megfigyelték, hogy egy szupermasszív fekete lyuk és az otthonául szolgáló galaxis tömege között jelentős összefügg van: minél nagyobb egy galaxis, annál nagyobb lesz a központi fekete lyuk is. A CANUCS-LRD-z8.6 a legnagyobb tömegű galaxis, amelyet az univerzum ilyen korai időszakából ismerünk, mégis jóval méretesebb a fekete lyuk, mint kéne, ami megcáfolja ezt az összefüggést. Az eredmény arra utal, hogy a fekete lyukak a korai univerzumban, még viszonylag kis galaxisokban is, gyorsuló ütemben alakulhattak ki és kezdhettek el növekedni.

Ez a felfedezés fontos lépés az univerzum első szupernagy tömegű fekete lyukainak kialakulásának megértése felé vezető úton

– mondta Maruša Bradač professzor, a Ljubljanai Egyetem kutatója. Ahogy a csillagászok a JWST segítségével folytatják a korai univerzum felfedezését, további meglepetések várhatóak, amelyek egyre részletesebb képet adnak majd arról, hogyan fejlődtek ki az első szupermasszív fekete lyukak.