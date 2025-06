A Holdba csapódhat egy 20 emeletes ház méretű aszteroida

A NASA legfrissebb adatai szerint a korábban véltnél nagyobb eséllyel csapódhat a Holdba a 2024 YR4 jelű aszteroida. Az űrügynökség szakértői jelenleg 4,3 százalékos valószínűséget becsülnek erre a kimenetelre, a James Webb űrtávcső új megfigyelése alapján.

Az égitest híre még év elején járta be a világsajtót, mivel akkor még elképzelhető volt, hogy a hatalmas aszteroida a Földbe csapódik 2032-ben. Erre a kimenetelre körülbelül 1–3 százalék esélyt jósoltak a szakértők, amelyet későbbi megfigyelések alapján aztán nullára módosítottak. Annak a veszélye azonban nem múlt el, hogy kísérő égitestünknek ütközik.

Ez a lehetőség korábban is felmerült már, februárban azonban még csupán 0,3 százalékra, áprilisban pedig – miután a James Webb űrtávcsőnek sikerült lencsevégre kapnia – 3,8 százalékra becsülték a valószínűségét. Az eszköz megfigyelésének köszönhetően emellett az is kiderült, hogy a kisbolygó átmérője 53–67 méteres, ami körülbelül egy 20 emeletes épület magasságának felel meg. A tudósok most úgy vélik, 4,3 százalék az esély arra, hogy az aszteroida 2032. december 22-én a Holdba csapódik.

A Live Science cikke szerint egy ilyen ütközés 340 hirosimai atombombáénál is nagyobb erejű lenne, és valószínűleg a mi bolygónkról is látszana, épségünket azonban nem fenyegetné.

A belőle származó kisebb törmelékek persze eltalálhatnák a Földet, ezek viszont aligha lennének képesek károkat okozni, minden bizonnyal elégnének a légkörben. A Hold felszínén viszont maradandó nyomot hagyna a becsapódás: egy körülbelül 2 kilométer széles kráter keletkezne – írja a New Scientist. A NASA ugyanakkor kiemelte, hogy az aszteroida nem képes módosítani a Hold pályáját.

Az űrügynökség azt is hozzátette, hogy a 2024 YR4 jelenleg nem megfigyelhető a Földről, és ez egészen 2028-ig így is marad, amíg bolygónk közelébe nem ér.