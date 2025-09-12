Cáfolta a NASA, hogy idegenek építették a csillagközi vándort

Az idén júliusban észlelt 3I/ATLAS mindössze a harmadik csillagközi objektum, amelyet a Naprendszerben észleltek, a felfedezés jelentőségéről ebben a cikkben írtunk részletesen. Különlegessége miatt detektálása óta rengeteg kutató vizsgálja, és egyre látványosabb felvételek készülnek róla.

Ugyan a szakemberek túlnyomó része egyetért abban, hogy az égitest egy teljesen természetes eredetű üstökös, Avi Loeb, a Harvard Egyetem munkatársa és a Galileo Project vezetője korábban felvetette, hogy mesterséges lehet, és potenciális veszélyt hordozhat magában. A kutató már az első csillagközi látogató, az ‘Oumuamua kapcsán is hasonlóval állt elő, a Naprendszerben megjelenő idegen technológiákról szóló hipotéziséről azóta két könyvet is megjelentetett, ezek kapcsán a 24.hu egy-egy interjút is készített a szerzővel, ezek itt és itt érhetők el.

A NASA szakemberei most egyértelműen cáfolták a mesterséges eredet elméletét – írja a The Guardian. Igaz, korábban más kutatók is éles bírálatokat fogalmaztak meg Loeb hipotézise kapcsán.

A szakember egyik fő érve, hogy az objektum nem mutatja azt a gáz- és plazmakiáramlást, amely a naprendszerbeli üstökösökre jellemzőek, a másik az égitest szokatlan pályája. A kutató azt is felvetette, hogy október végén, amikor a 3I/ATLAS a Nap takarásába kerül, rosszindulatú manővert hajthat végre. „Ha a hipotézis helyesnek bizonyul, a következmények potenciálisan súlyosak lehetnek az emberiségre nézve, és valószínűleg védekező intézkedésekre lesz szükség, bár ezek hiábavalónak bizonyulhatnak” – írta korábbi publikációjában.

Loeb maga is kiemelte, hogy feltételezése nem valószínű, de mindenképp érdemes foglalkozni vele. A szakma, így a NASA reakciója ugyanakkor árulkodó:

az űrhivatal nemrég kategorikusan kijelentette, hogy alapos vizsgálatok alapján az objektum egy üstökös, és nem veszélyes.

Tom Statler, a NASA kutatója szerint az objektum úgy néz ki és úgy is viselkedik, mint egy üstökös. „Van néhány érdekes tulajdonsága, amely kissé eltér a Naprendszer üstököseitől, de úgy viselkedik, mint egy üstökös” – húzta alá.

A Hubble-űrtávcső adatai alapján az égitest 5,6 kilométer átmérőjű lehet, sebessége pedig 209 ezer kilométer per óra, előbbi a csillagközi látogatókat, utóbbi az összes naprendszerbeli égitestet tekintve számít rekordnak. Statler kiemelte, minden üstökös mutat bizonyos anomáliákat, ebből a szempontból a 3I/ATLAS nem lóg ki a sorból.

Az objektum az elkövetkező időszakban egyre közelebb kerül, a szakértőknek pedig rengeteg ideje lesz megfigyelni, mielőtt eltűnne a műszerek elől. Az adatokból egyre jobban megismerhetik majd a csillagközi vándort.

A kutatók egyébként azt feltételezik, hogy rendszerünkben minden évben több, idegen eredetű objektum is áthalad, de csak az utóbbi években értek el kellő fejlettséget a megfigyelési kapacitások, hogy legalább néhányat észrevegyünk.