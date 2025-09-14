gázai övezetgázaéhínségélelembiztonság
Tudomány

Nem mindegy, hogy éhezés vagy éhínség zajlik Gázában

Khames Alrefi / ANADOLU / Anadolu via AFP
admin Lugosi Péter
2025. 09. 14. 06:49
Khames Alrefi / ANADOLU / Anadolu via AFP
A Gázai övezetben dúló élelmezési válságot heves viták övezik, miközben sokszor alapvető, a témával kapcsolatos kifejezések keverednek. Élelem- vagy élelmiszerbiztonság, éhezés vagy éhínség? Cikkünkkel megpróbálunk segíteni a fogalmak közötti eligazodásban.

Hiába választ el minket több ezer kilométer a régiótól, az izraeli–palesztin ellentét a múltban és a jelenben egyaránt foglalkoztatta, foglalkoztatja a nyugati világ lakóit. A 2023. október 7-i Hamász-támadással kirobbant háború abból a szempontból egészen egyedi a konfliktussorozat történetében, hogy ezúttal szinte minden percben érkeznek hírek, a közösségi oldalakon és a különféle hírszolgáltatóknál némi túlzással élőben követhetjük az eseményeket.

Csakhogy a nagy, a propaganda által erősen átitatott médiazajban az átlagos hírfogyasztónak nehéz kiszűrnie a téves vagy egyenesen meghamisított információkat. A valóság és a politikai narratíva néha megkülönböztethetetlenül keveredik össze, a szelektálásban és az értelmezésben pedig az ember személyes meggyőződése, prekoncepciói is óriási szerepet játszanak. Bizonyos kérdésekre ráadásul eleve korlátozott a rálátás, hiszen az újságírók sok területre egyszerűen nem juthatnak be, így arra kell hagyatkozni, amit egyik vagy másik oldal állít.

Mindez azt eredményezi, hogy gyakran még egészen alapvető témákban sincs konszenzus a közbeszédben. Elég az éhínség kérdéskörére gondolni: az egyik narratíva alapján a Gázai övezetet célzottan éhezteti Izrael, a másik szerint viszont a valódi felelős a Hamász, esetleg a határt állítólagosan blokkoló Egyiptom – de olyan hangok is vannak, amelyek még az élelmezési válság meglétét is tagadják annak ellenére, hogy több szereplő is felhívta rá a figyelmet. Az biztos, hogy a régió már a háború előtt is nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt, a harcok pedig tovább súlyosbították a körülményeket.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vörös hajú lányt választottak Magyarország legszebbjének
Lázár: Aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus
Magyar Péter: a Tisza-kormány megtartja az Otthon Startot
Dopeman arról, hogy azt mondta, „csöcs alatt bordán” kell ütni a nőket: „Akkor lehetett ilyesmiket csinálni, most nagyon érzékenyek az emberek”
Charlie Kirk megölése: Ruszin-Szendi visszavágott Orbánnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik