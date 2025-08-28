Nem írta alá az Egyesült Államok azt az állásfoglalást, amely mesterségesen előidézett válságnak nevezi a gázai éhínséget

Mesterségesen előidézett válságnak nevezték a gázai éhínséget az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) tagjai az Egyesült Államok kivételével szerdán közzétett együttes állásfoglalásukban, és arra figyelmeztettek, hogy az éheztetés fegyverként való használatát a nemzetközi jog tiltja.

A testület 14 tagállama egyben azonnali, feltételek nélküli és tartós tűzszünetet követelt, valamint a Hamász és más terrorszervezetek által fogva tartott túszok szabadon engedését, a segélyek mennyiségének lényegi emelését a Gázai övezetben, Izraeltől pedig azt, hogy haladéktalanul és feltételek nélkül oldjon fel a segélyek eljuttatására vonatkozó minden korlátozást.

Az éhezésnek Gázában azonnal véget kell vetni. Szorít az idő.

– írták.

A humanitárius vészhelyzetet haladéktalanul orvosolni kell, Izraelnek pedig változtatnia kell a dolgok menetén – áll a dokumentumban.

Hivatalosan is éhínséget állapított meg a Gázai övezet egyes részein pénteken az Integrált Élelmiszerbiztonsági Skála (IPC) nevű, ENSZ-szervezeteket, kormányokat, segélyszervezeteket és más csoportokat tömörítő koalíció, hangsúlyozva: félő, hogy az éhínség az övezet más részeire is átterjedhet.

A római székhelyű szervezet úgy tudja, 514 ezren – a gázai palesztinok csaknem negyede – szenved éhínségtől, ez a szám pedig szeptember végéig akár 641 ezerre is emelkedhet. Izrael a jelentés visszavonását követelte szerdán, arra hivatkozva, hogy annak megállapításai hamisak, illetve részrehajlóak. Izrael szerint az IPC felmérése nagyrészt a Hamász által szolgáltatott részleges adatokra támaszkodott és nem vette figyelembe a térségbe utóbbi időben beáramló élelmiszersegélyeket. Dorothy Shea, az Egyesült Államok ügyvivő ENSZ-nagykövete az ENSZ BT ülésén megkérdőjelezte a jelentés hitelét és feddhetetlenségét, mondván, hogy az egyikkel sem rendelkezik. „Mindannyian elismerjük, hogy az éhezés valódi probléma Gázában és jelentős humanitárius szükségletek vannak, amelyeket ki kell elégíteni. Ezen szükségletek orvoslása elsődleges az Egyesült Államok számára” – fűzte hozzá