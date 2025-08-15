Nagyvilág

„Ez a vörös vonal” – Jászberényi Sándor riportja a Gázai övezet határáról

A szerző felvétele
Kamionsofőrök a rafahi határtákelőnél.
admin Jászberényi Sándor
2025. 08. 15. 21:01
A szerző felvétele
Szerzőnk – aki az egyiptomi külügyminisztert is kérdezte – a saját szemével látta, ahogy a Gázai övezet határán tíz kilométer hosszan vesztegelnek a segélyeket szállító kamionok. Rengeteg élelmiszer megrohad a forróságban.

A sofőrök dudálnak és éljeneznek, ha átjut egy segélyszállítmány. Egyébként csend van a rafahi határátkelőnél. Elviselhetetlen hőség.

Az élet a kamionok tövébe szorult. Itt lehet elviselni a gyilkos napsütést. Más árnyék nincs.

– Nézd csak, annak is a felét engedték át – mondja egy Mohamed nevű sofőr kávéfőzés közben, és a visszatérő, félig megrakott kamionra mutat. – Ezt velem is csinálták már. Órákon keresztül vizsgálták a szállítmányt, még a kabint is kiforgatták, majd visszaküldtek.

– Miért?

– Azt nem mondták meg. Gondolom azt akarják, hogy éhen haljanak. Láttad a fotókat a gyerekekről?

– Láttam.

A szerző felvétele

Az ENSZ július 29-én jelentette be, hogy egyre több bizonyíték van arra, a Gázai övezetben éhínség van. A bejelentés előtt már körbejárták a csontsovány, haldokló palesztin gyerekek fényképei a világsajtót.

Izrael szerint ugyanakkor nincs éhínség a Gázai övezetben, és nem akadályozzák a segélyek bejutását.

