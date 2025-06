Több emelet magasan áll a szemét Kína barlangjaiban

A Kínai középső részén található Csangcsiacsiei Nemzeti Erdőpark gyönyörű, az égbe magasodó homokkő-formációiról ismert, amelyek még az Avatar világához is inspirációt jelentettek. (Hasonló, igaz, jóval kisebb tornyokat hozzánk legközelebb a Cseh Paradicsomban láthatunk, ezeket a Kingdom Come: Deliverance 2 videójátékban akár virtuálisan is bebarangolhatjuk.)

A park azonban az elmúlt hetekben nem lélegzetelállító geológiai kincsei, hanem a szeméthegyek miatt került be a híradásokba – írja a The New York Times. A területet ellenőrző kormányzati hivatal a közelmúltban átfogó takarítási munkálatokba kezdett, miután barlangászok videókat tettek közzé a hulladékhalmokról.

A hatóságok eddig két barlangot tisztítottak meg,

ezekből június 18-ig 51 tonna szemetet szedtek össze.

A kormányzati Xinhua hírügynökség szerint a környék lakói 2010-ben kezdték el hulladékaikat és a sertésfarmokról származó trágyát üregekbe felhalmozni, miután betiltották a szemétégetést.

Az egyik, nevét politikai okból nem vállaló barlangkutatót és környezetvédelmi aktivistát teljesen megdöbbentette a szennyezés mértéke, volt, ahol a hulladékot hét-nyolc emelet magasra tornyozták. Az érintett karsztbarlang mészköve teljesen elfeketedett.

A hatóságok szerint a 200 átvizsgált üregnek nagyjából a kétharmadában volt szemét, a régió ivóvize szerencsére nem szennyeződött be. Négy tisztviselőt felfüggesztettek, 12 állattenyésztő telepet pedig tovább vizsgálnak a szennyvíz illegális kibocsátása miatt.

A hatóságok videókat is közzétettek a tisztításokról, amelyekhez darukat is felhasználnak. Az állami China Newsweek ugyanakkor arról számolt be, hogy a munkálatokat leállították, miután mérgező és gyúlékony gázokat észleltek a helyszíneken.

Kínában a környezetszennyezés általános probléma. 2011-ben egy vegyipari vállalat 5000 tonna krómot öntött a délnyugat-kínai Jünnan tartomány víztározóiba, halakat és haszonállatokat ölve meg, valamint több ezer ember ivóvizét szennyezve be.