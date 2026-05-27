Kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a belengetett bércsökkentés ellen

Egy somogyi polgármester levélben fordult országgyűlési képviselőjéhez, amelyben a kistelepülések vezetőinek helyzetére hívja fel a figyelmet a tervezett fizetéscsökkentések kapcsán. Süle Tibor, Alsóbogát vezetője szerint a kis falvak polgármestereinek munkáját gyakran félreértik, miközben felelősségük jelentős, és a bérvágás csak rontaná a megbecsültségüket – írja a Sonline.

Más településvezetők is megszólaltak: van, aki a közösség szolgálataként tekint a munkájára, de hangsúlyozza, hogy a feladat nagysága indokolja a tisztességes fizetést. Többen attól tartanak, hogy a csökkentés után akár intézményvezetőknél is kevesebbet kereshetnének, ami torz helyzetet teremtene. Bár egyesek elfogadhatónak tartanának bizonyos áldozatvállalást, inkább a bérek befagyasztását látnák reális megoldásnak.

Van, aki lemondana, ha kevesebbet keresne a beosztottjainál

A vita előzménye, hogy a kormány jelentős bércsökkentést helyezett kilátásba a politikai vezetők, köztük a polgármesterek számára is. Egyes településvezetők már jelezték: ezt nem feltétlenül fogadják el. Az algyői polgármester például arról beszélt, hogy lemondana, ha kevesebbet keresne beosztottjainál, míg mások a jelenlegi illetményt tartják a felelősséghez mérten indokoltnak. Ugyanakkor akad olyan polgármester is, aki túlzónak érzi a fizetéseket, de a tervezett csökkentést is aránytalannak tartja.

A kérdésben önkormányzati érdekszervezetek is megszólaltak: a TÖOSZ átgondolatlannak nevezte a bércsökkentést, és tárgyalásokat sürget, míg a MÖSZ átfogó reformcsomagot nyújtott be, és rendszeres egyeztetést követel a kormánnyal. A szervezetek szerint a jelenlegi szabályozás már kezelte a korábbi aránytalanságok egy részét, és a hirtelen visszavágás újabb feszültségekhez vezethet, különösen a kisebb településeken.