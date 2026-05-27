Első kupagyőzelme után jött az első nemzetközi siker is, Konferencia Ligát nyert a Crystal Palace

Az angol együttes számára különleges idény volt a mostani, mert az FA Kupa megnyerésének köszönhetően először mutatták meg magukat nemzetközi sorozat alapszakaszában. Jól sikerült, hiszen egészen a döntőig menetelt a csapat, ahol pedig domináns játékot nyújtott már az első félidőben is.
Kevés helyzetet hozott az első 45 perc, összesen hatszor próbálkoztak gólszerzéssel a csapatok, legközelebb pedig Tyrick Mitchell járt, aki egy szöglet után közvetlen közelről lőtt pontatlanul. Térfélcsere után így is jött a gól, az 51. percben Augusto Batalla kapus egy távoli lövést épp Jean-Philippe Mateta lábára ütött, a francia támadó pedig a hálóba lőtt.
Nem sokkal később zsinórban háromszor is a kapufa mentette meg a Rayót az újabb góltól. Nagy lendülettel játszott a Palace, de nem tudott második gólt lőni, a spanyolok pedig idővel magukhoz tértek és átvették az irányítást. Így is inkább az angolok kontrái tűntek veszélyesebbnek, de lógott a levegőben, hogy egy hiba elég lehet az egyenlítéshez. Ez a hiba azonban elmaradt, a Crystal Palace 1-0-ra megnyerte a döntőt.
Mivel az Európa Ligát az Aston Villa nyerte, a Konferencia Ligát pedig a Crystal Palace, szombaton az Arsenal esetleges győzelmével mindhárom európai kupát angol csapat nyerhetné. A West Ham United és a Chelsea után így is a Palace a harmadik angol csapat, amely megnyerte az EKL-t.
Konferencia Liga, döntő
Crystal Palace (angol)-Rayo Vallecano (spanyol) 1-0 (0-0)
Lipcse, 39 176 néző, v.: Maurizio Mariani (olasz)
Crystal Palace: Henderson – Riad, Lacroix, Canvat – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta (Larsen, 76.), Pino (Guessand, 80.)
Rayo Vallecano: Batalla – Raţiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarría – Óscar Valentin (Mendy, 62.), Lopez (Pedro Diaz, 62.) – De Frutos (Sergio Camello, 70.), Isi Palazón (Akhomach, 77.), Garcia (Alfonso Espino, 70.) – Alemao
gólszerző: Mateta (51.)
sárga lap: Wharton (42.), Pino (74.), Riad (82.), illetve Ciss (20.), Isi Palazón (23.), Lopez (48.), Garcia (62.), Mendy (85.), Alfonso Espino (92.)