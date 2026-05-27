Első kupagyőzelme után jött az első nemzetközi siker is, Konferencia Ligát nyert a Crystal Palace

Az angol együttes számára különleges idény volt a mostani, mert az FA Kupa megnyerésének köszönhetően először mutatták meg magukat nemzetközi sorozat alapszakaszában. Jól sikerült, hiszen egészen a döntőig menetelt a csapat, ahol pedig domináns játékot nyújtott már az első félidőben is.

Kevés helyzetet hozott az első 45 perc, összesen hatszor próbálkoztak gólszerzéssel a csapatok, legközelebb pedig Tyrick Mitchell járt, aki egy szöglet után közvetlen közelről lőtt pontatlanul. Térfélcsere után így is jött a gól, az 51. percben Augusto Batalla kapus egy távoli lövést épp Jean-Philippe Mateta lábára ütött, a francia támadó pedig a hálóba lőtt.

Nem sokkal később zsinórban háromszor is a kapufa mentette meg a Rayót az újabb góltól. Nagy lendülettel játszott a Palace, de nem tudott második gólt lőni, a spanyolok pedig idővel magukhoz tértek és átvették az irányítást. Így is inkább az angolok kontrái tűntek veszélyesebbnek, de lógott a levegőben, hogy egy hiba elég lehet az egyenlítéshez. Ez a hiba azonban elmaradt, a Crystal Palace 1-0-ra megnyerte a döntőt.

Mivel az Európa Ligát az Aston Villa nyerte, a Konferencia Ligát pedig a Crystal Palace, szombaton az Arsenal esetleges győzelmével mindhárom európai kupát angol csapat nyerhetné. A West Ham United és a Chelsea után így is a Palace a harmadik angol csapat, amely megnyerte az EKL-t.