A Fidesz azt állítja, törvényesen adták ki a diplomata-útleveleket

Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata-útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását – írta az ellenzéki párt közleményben szerdán este.

Azt írták, hogy a Fidesz kormányzása idején a diplomata-útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt és hozzátették:

Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítettük 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt.

Álláspontjuk szerint a Fidesz-kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét és remélik, „hogy ezt a Tisza-kormány sem készül lerombolni” – áll a Fidesz közleményében.

Államtitkár: Haveroknak is adott diplomata-útlevelet Szijjártó Péter

Amint arról a 24.hu is beszámolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának állítása szerint Szijjártó Péter minisztersége alatt a korábban megszokottnál nagyságrendekkel több, akár 1500 diplomata-útlevelet adtak ki egyedi miniszteri döntésekkel, sokszor indokolatlanul.

Az átvizsgálás alapján nemcsak politikai kötődésű személyek és ismerősök, hanem egyes külföldi üzleti körökhöz köthető szereplők is hozzájutottak ezekhez az okmányokhoz, ami a kormány szerint nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetett – mondta Velkey György László.

A Tisza-kormány ezért szigorítana a gyakorlaton, és csak azoknak biztosítana diplomata-útlevelet, akiknél ez valóban indokolt; ennek részeként közel ezer, nem automatikusan járó útlevél visszavonását kezdeményezték.

(MTI)