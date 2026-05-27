Több mint 3 év börtönt kapott Matthew Perry asszisztense a sztár túladagolásában játszott szerepe miatt

A néhai Matthew Perry személyi asszisztensét, Kenneth Iwamasát 41 hónap börtönbüntetésre ítélték a Jóbarátok sztárjának túladagolásában játszott szerepe miatt.

A 60 éves Iwamasa ketamintinjekciókat adott Perrynek, miközben két orvossal összejátszva több mint 50 ezer dollár kábítószert juttatott el a színészhez a halála előtti hetekben – közölték az ügyészek a BBC szerint. Iwamasának nem volt orvosi képzettsége.

Perryt holtan találták a hátsó udvarában lévő jakuzzijában Los Angelesben 2023 októberében.

A bíró az ítélet kihirdetésekor rámutatott, hogy Iwamasa tudott Perry függőséggel való küzdelméről, valamint arról, hogy a sztár halála után bizonyítékokat titkolt el.

Korábban a drogdílert hosszú börtönbüntetésre ítélték, aki Perrynek eladta a ketamint: