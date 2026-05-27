matthew perry
Élet-Stílus

Több mint 3 év börtönt kapott Matthew Perry asszisztense a sztár túladagolásában játszott szerepe miatt

Mathieu Polak / Sygma / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 27. 21:14
Mathieu Polak / Sygma / Getty Images

A néhai Matthew Perry személyi asszisztensét, Kenneth Iwamasát 41 hónap börtönbüntetésre ítélték a Jóbarátok sztárjának túladagolásában játszott szerepe miatt.

A 60 éves Iwamasa ketamintinjekciókat adott Perrynek, miközben két orvossal összejátszva több mint 50 ezer dollár kábítószert juttatott el a színészhez a halála előtti hetekben – közölték az ügyészek a BBC szerint. Iwamasának nem volt orvosi képzettsége.

Perryt holtan találták a hátsó udvarában lévő jakuzzijában Los Angelesben 2023 októberében.

A bíró az ítélet kihirdetésekor rámutatott, hogy Iwamasa tudott Perry függőséggel való küzdelméről, valamint arról, hogy a sztár halála után bizonyítékokat titkolt el.

Korábban a drogdílert hosszú börtönbüntetésre ítélték, aki Perrynek eladta a ketamint:

Kapcsolódó
Matthew Perry a GQ magazin Men of the Year Party-ján 2022. november 17-én.
15 év börtönt kapott a drogdíler, akitől Matthew Perry a halálát okozó ketamint kapta
Pont került a Ketaminkirálynő sztorija végére.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megkérdezték Orbán Viktort, tart-e attól, hogy bíróság elé kerül az elszámoltatás során
Reagált Áder János a 24.hu-nak Mártha Imre megfigyelési ügyére, Farkas Örs jogi lépéseket fontolgat
Hegedűs Zsolt: Azoknak, akik politikai lojalitásból asszisztáltak a szakma leépítéséhez, van okuk az aggodalomra
Michael Jackson-kvíz: mennyit tudsz a pop királyáról?
Nagyvásznon láthatjuk az utóbbi évek egyetlen valamirevaló magyar szexjelenetét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik