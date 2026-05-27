A világranglista második helyezettje már a második fordulóban kiesett a Roland Garrosról

Ribakina 6:3-ra behúzta az első szettet, amely után azonban az ukrán játékos 6:1-gyel sokkolta ellenfelét. A döntő játszmát 3:0-val indította Sztarodubceva, ám két brékkel fordítani tudott Ribakina. Végül tie-breakre volt szükség, amelyben Sztarodubceva remekelt és 10-4-re nyert.
A férfiaknál Novak Djokovic négy játszmában nyert a hazai közönség előtt szereplő Valentin Royer ellen. Ez egyben azt jelenti, hogy 21. alkalommal jutott be a legjobb 32 közé, vagyis beállította Roger Federer rekordját.
Eredmények – Roland Garros, 2. foruló
nők:
Sztarodubceva (ukrán)-Ribakina (kazah, 2) 3:6, 6:1, 7:6 (10-4)
Swiatek (lengyel, 3.)-Bejlek (cseh) 6:2, 6:3
férfiak: Djokovic (szerb, 2.)-Royer (francia) 6:3, 6:2, 6:7 (7-9), 6:3
