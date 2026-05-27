A világranglista második helyezettje már a második fordulóban kiesett a Roland Garrosról

Ribakina 6:3-ra behúzta az első szettet, amely után azonban az ukrán játékos 6:1-gyel sokkolta ellenfelét. A döntő játszmát 3:0-val indította Sztarodubceva, ám két brékkel fordítani tudott Ribakina. Végül tie-breakre volt szükség, amelyben Sztarodubceva remekelt és 10-4-re nyert.

A férfiaknál Novak Djokovic négy játszmában nyert a hazai közönség előtt szereplő Valentin Royer ellen. Ez egyben azt jelenti, hogy 21. alkalommal jutott be a legjobb 32 közé, vagyis beállította Roger Federer rekordját.