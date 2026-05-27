A Magyar Hang értesülése szerint több szempontból is szokatlan lehet a Fidesz idei, hagyományos erdélyi nyári rendezvénye: egy a szervezésben részt vevő magas rangú szereplő azt mondta a lapnak, hogy bár egy Orbán Viktor–Magyar Péter-vita valószínűleg nem valósul meg, abban bíznak, hogy a Tisza-kormány államtitkárait meg tudják hívni Tusnádfürdőre.

A cél az lenne, hogy a meghívottak szakpolitikai kérdésekről vitázzanak a Fidesz politikusaival, ami annak fényében különösen érdekes, hogy Orbán Viktor a tavalyelőtti, kötcsei találkozón beszélt arról, hogy „szakpolitikai vitákra kell kényszeríteni a Tiszát”, ám ilyenre csak egyetlen alkalommal került sor, amikor Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András, a Tisza európai parlamenti képviselője vitázott.

Az idei tusnádfürdői esemény ráadásul egészen új helyzetben valósul meg, hiszen a Fidesz egy váratlanul súlyos választási vereség után készül rá – jegyzi meg a cikk. A Magyar Hang forrása szerint az jelentheti a változás kezdetét, ha valódi, érdemi nyilvános viták indulnak arról, hogy milyen hibákat követtek el és min kell változtatni. Emellett jelentős megszorításokra is készülnek, így megvágnák például a korábbi években megszokott, drága sztárfellépők gázsiját is.