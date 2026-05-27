Milák Kristóf két győzelme után további két érmet is besöpört a visszatérő versenysorozatán

A kétszeres olimpiai bajnok vasárnap száz gyorson és száz pillangón ért célba elsőként, Monacóban az 50 méter pillangó fináléjában harmadikként csapott célba (23.27), majd 100 méter gyorson második lett (48.76).

Még nála is jobb napot fogott ki Zombori Gábor, aki a 400 méteres vegyesúszás döntőjét megnyerte. A magyar úszó 4:16.88 perccel csapott célba, de ez még mindig messze van a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott, az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szinttől (4:13.94).

A Mare Nostrum-sorozat franciaországi állomása csütörtökön folytatódik, hétvégén pedig Barcelonában versenyez a mezőny.