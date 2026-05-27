Sokan buktak a Fidesz–KDNP-frakcióval

A parlamenti erőviszonyok átrendeződése előtt, márciusban még sok embert fizetett a Fidesz, illetve a KDNP parlamenti frakciója. A Magyar Hang a választások után, április végén nyújtott be közadatigénylést. Kiderült, hogy a 116 fős Fidesz-frakció csak márciusban 974 embernek fizetett ki összesen 773 millió forintot. (A lap szerint hivatalosan mindenkit az akkori frakcióvezető, Kocsis Máté alkalmazott.) Egy fideszes képviselőre márciusban több mint 8 fizetett ember jutott, átlagosan 794 ezer forintos javadalmazással. Öten hárommillió forint fölött kerestek. Kocsis Máté alkalmazásában 25-en kerestek 2-3 millió forint között, 228-an 1-2 millió forint között, de olyan is akadt, aki márciusban csak 19 286 forintot kapott.

106 ember jogviszonyának kezdete volt 2026-os keltezésű. Februárban a frakció 765 millió forintot fizetett 971 embernek; januárban 746 milliót 954-nek. Három hónap költségei alapján csak a Fidesz-frakciónak végzett munka mintegy 2,3 milliárd forintjába került az adófizetőknek. A 19 tagú KDNP-frakciónál márciusban 229 embert alkalmaztak összesen 140 millió 964 ezer forintért. A kereszténydemokraták arányosan több embert foglalkoztattak: náluk 12 szerződés jutott egy képviselőre. A KDNP-nél az átlagos jövedelem 615 ezer forint volt márciusban. Hárommillió forint felett senki nem keresett, kétmilliót meghaladó összeg is csak két embernél volt.

A KDNP-frakcióban a legtöbb embert Simicskó István alkalmazta (67 fő), utána Seszták Miklós következett 44 fővel. Februárban 223 embernek fizettek nagyjából 135 millió forintot, januárban 206 embernek utaltak 123 milliót. A kereszténydemokratáknál 59 szerződés született 2026-os dátummal. A választási vereség után a leváltott kormánypártok rengeteg állami támogatástól esnek el, így sok akalmazott kényszerül majd munkát keresni.