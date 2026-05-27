Helyettes államtitkárnak nevezték ki a kormányszóvivőket

Május 28-ai hatállyal a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivőket: Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vandát – derül ki a szerdai Magyar Közlönyből. A kinevezés Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára történt.

A közlönyben ezen felül az a határozat is, amelyben Sulyok Tamás köztársasági elnök megerősítette Pósfai Mihály akadémikust a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöki tisztségében. Pósfait május elején választották meg az MTA elnökének.

A keddi szavazás után hivatalossá vált a végrehajtási visszaélésekkel, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaélésekkel, a spontán privatizációval és a közvagyon elvesztésével, a kegyelmi botrány felelőseivel, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságával foglalkozó parlamenti bizottságok létrehozása – az erről szóló határozatok ugyancsak olvashatók a friss Magyar Közlönyben. Az öt bizottságban egyenként 3-3 tiszás, és 1-1 fideszes, KDNP-s és mi hazánkos képviselő fog ülni.